Beşiktaş, 100. yıl formasını tanıttı! Hatayspor maçında giyilecek

20 Aralık 2023 14:23 - Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2023 14:33

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Atakaş Hatayspor ile deplasmanda oynayacağı maçta Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak hazırlanan formayla mücadele edecek.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Futbol Federasyonuna yapılan başvuru sonucunda, siyah-beyazlı takım Cumhuriyet'in 100. yılında oynayacağı son maçta özel bir forma giyecek.

Beşiktaş'ın ay-yıldızlı arması, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafı ve imzası, 100. yıl logosu ve kulübün kurucuları ile onursal başkanlarının isimlerinin yer aldığı forma, ilk kez siyah-oyuncuların sırtında olacak.

Atakaş Hatayspor-Beşiktaş maçı, 25 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de Mersin Stadı'nda yapılacak.

BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASI

CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA ÖZEL FORMAMIZLA SAHADA OLACAĞIZ

Beşiktaşımız, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 25 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de deplasmanda oynayacağı Atakaş Hatayspor karşılaşmasında, Cumhuriyetimizin 100. yılına özel olarak hazırlanan yeni formasıyla mücadele edecek.

Kulübümüz tarafından Türkiye Futbol Federasyonu‘na yapılan başvuru sonucunda, milletçe çok büyük gururla kutladığımız 100. Yıl’ın son maçında sahada özel formamızla yer alacağız.

Türk sporunun sarsılmaz temel taşı, milyonların gözbebeği, dorukların şanlı Beşiktaş'ının ay-yıldızlı arması, ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, Cumhuriyetimizin 100. Yıl logosunun, kurucularımızın ve onursal başkanlarımızın isimleriyle bezenmiş tasarımıyla siyah formamız ilk kez oyuncularımızın sırtında olacak.

Bu özel çalışma için formamızdaki haklarından bir maçlık feragat eden sponsorlarımızın anlamlı desteğine çok teşekkür ederiz.