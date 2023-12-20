Terzic umudu... Eski antrenör yine Beşiktaş yolunda

20 Aralık 2023 07:15 - Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2023 07:18

MURAD TAMER'İN HABERİ - Rıza Çalımbay’ın sözleşmesini sadece dokuz gün uzatan ve yeni teknik direktör arayışında olan Beşiktaş’a sürpriz bir haber geldi. Siyah beyazlılarda 2013-15 yıllarında Slaven Bilic’in yardımcılığını yapan ve şu anda Borussia Dortmund’u çalıştıran Edin Terzic, Alman ekibinden ayrılabilir. Alman basınında çıkan habere göre Borussia Dortmund’da lider oyunculardan oluşan bir grup, kulübün CEO’su Hans-Joachim Watzke’ye, Terzic ile devam etmenin takım için iyi olmayacağını bildirdi.

İLK ADAY OLACAK

Bunun üzerine Dortmund yetkilileri, Terzic’le görüşme kararı aldı. Başkan Hasan Arat, Bundesliga ekibindeki gelişmeleri yakından takip ediyor. Teknik direktörlüğe Hansi Flick veya Graham Potter’dan birini getirmek isteyen Arat’ın, muhtemel ayrılık durumunda listenin başına Terzic’i yazacağı bildirildi. 41 yaşındaki çalıştırıcı, Sergen Yalçın’ın ayrılığı sonrasında Beşiktaş’tan gelen teklifi “Şu anda hedefim Borussia Dortmund’u çalıştırmak” diyerek reddetmişti.

ANKETLERDE BİRİNCİ

Son dönemlerde Beşiktaş’ın her yeni hoca arayışında akıllara gelen ilk isim hep Edin Terzic oldu. Siyah beyazlı taraftarlar, Sergen Yalçın’ın ayrılığı sonrası anketlerde Hırvat teknik adamı hep ilk sıraya koydu. Terzic, 2013 ile 2015 yılları arasında Beşiktaş’ta Slaven Bilic’in yardımcılığını yaptı. Türkiye’de çalıştığı dönemde özellikle rakip analizlerinde Hırvat çalıştırıcıya önemli katkı yapmıştı.

BEŞ FUTBOLCU TAKIMA DÖNDÜ

Beşiktaş, yarın Alanyaspor’la oynayacağı maçın hazırlıklarına taktik ağırlıklı antrenmanla devam etti. Sakatlıklarını atlatan Rashica, Masuaku, Mert Günok, Colley ve Rebic takıma döndü. Gedson, Umut Meraş ve Necip Uysal’ın tedavileri ise devam ediyor.