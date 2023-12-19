Beşiktaş'ta teknik direktör krizi

19 Aralık 2023 07:09 - Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2023 07:11

Editör: Zeliha Mangırcıoğlu / Kaynak: Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER'İN HABERİ - Beşiktaş’ta teknik direktör Rıza Çalımbay’ın sözleşme süresi dün dolmuştu. Önceki yönetim, tecrübeli çalıştırıcıyı 18 Aralık’a kadar takımın başında olacak şekilde göreve getirmişti. Söz konusu anlaşmaya göre, Çalımbay’ın görevine son verilmezse sözleşme süresi otomatikman sezon sonuna kadar uzayacaktı. Yeni başkan Hasan Arat, bu konuya farklı bir çözüm getirdi. Çalımbay’ın sözleşmesi 27 Aralık, Süper Lig’in ilk yarısının bitimine kadar uzatıldı.

GARİP SÖZLEŞME

Rıza Çalımbay iki maç daha Beşiktaş’ta teknik direktörlük görevine devam edecek. Siyah beyazlı kulüpten dün yapılan açıklamada, 27 Aralık’ta Rıza Çalımbay’la sözleşme uzatılması konusunda tekrar görüşme yapılacağı belirtildi. Ancak tecrübeli teknik adam bu karara oldukça bozuldu. 18 yıl sonra Beşiktaş’la yeniden buluşan Çalımbay’ın, iki maç daha takıma yardımcı olduktan sonra, 25 Aralık’taki Hatayspor maçından sonra istifa etmeyi düşündüğü öğrenildi.