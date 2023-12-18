AKUT eski başkanı Nasuh Mahruki CHP'den aday adayı oldu

18 Aralık 2023 16:54 - Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2023 16:55

Editör: Nurcan Çalışkan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

31 Mart 2024'te gerçekleşmesi planlanan yerel seçimlere geri sayım sürerken, partilerde aday adaylarını belirlemeye başladı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) de yerel seçimler için aday belirlkeme çalışmalarına hızla devam ederken, İstanbul'da CHP'nin kalelerinden olan Beşiktaş'ta Belediye Başkanlığı için çarpıcı bir isim aday adaylığını açıkladı.

Arama Kurtarma Derneği'nin (AKUT) eski Başkanı Nasuh Mahruki, CHP'den Beşiktaş Belediye Başkan aday adayı olduğunu açıkladı.

"Ben Ali Nasuh Mahruki, 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde, Beşiktaş Belediye Başkanlığı’na Cumhuriyet Halk Partisi’nden aday adayıyım" diyen Mahruki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Değerli Beşiktaşlı hemşerilerim, tutamayacağım söz vermem ve verdiğim sözü tutarım.

Beşiktaş Belediye Başkanlığımda, herkesin hakkını alacağını, hiç kimsenin hakkından fazlasını alamayacağını, adaletli, eşitlikçi, özgür, açık ve şeffaf, hesap verebilir bir yönetim anlayışıyla, yönetişimle, danışma ve istişare kültürüyle çalışacağıma ve Beşiktaş için olabilecek en iyi ekibi oluşturacağıma söz veriyorum.

İstanbul’un göz bebeği, Boğaziçi’nin tarihi incisi, güzeller güzeli Beşiktaş’ımıza sizlerle birlikte hizmet etmek için sabırsızlanıyorum.

Değerli Beşiktaşlı komşularım, sizleri, Beşiktaşlılık Ruhunu ayağa kaldırarak, hep birlikte Beşiktaş’ımıza sahip çıkmaya, tüm sorunlarını birlikte çözmeye ve Beşiktaş’ımızı zirveye çıkarmaya davet ediyorum."