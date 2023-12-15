CHP belli olan belediye başkan adayları kimler? (TAM LİSTE) 2024 CHP belediye başkanı adayları!

15 Aralık 2023 14:51 - Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2023 15:00

Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi

CHP belli olan belediye başkan adayları! CHP’de belli olan belediye başkanı adayları listesi merak ediliyordu. İşte CHP’de şimdiye kadar açıklanan belediye başkan adayları haberimizde…

CHP BELLİ OLAN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

CHP’de belli olan il belediye başkan adayları listesi:

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu oldu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş oldu.

Bursa Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey oldu.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın oldu.

Bolu Belediye başkan adayı bir süre önce tekrar partiye dönen Tanju Özcan oldu

Bayburt Belediye başkan adayı Kubilay Erel oldu.

Elazığ Belediye başkan adayı Coşkun Çağlar, oldu.

Gümüşhane Belediye başkan adayı Bedri Ağaç, oldu

Karaman Belediye başkan adayı Recep Sertçelik, oldu.

Nevşehir Belediye başkan adayı Mehmet Bilgin oldu.

CHP’de belli olan ilçe belediye başkan adayları listesi: