Sakatlıklar, Beşiktaş’ı sezon başındaki kurgusuna döndürecek. Jota Silva ve Cengiz Ünder’in ilk yarıyı kapatmaları sebebiyle Sergen Yalçın’ı sıkıntı bastı. Cerny sağa, El Bilal sol kanada dönecek. Rafa Silva’nın dönme ihtimali belirdi.

Beşiktaş son oynanan ve 2-2 biten Gaziantep FK karşılaşmasında sadece iki puan değil, iki yıldızını ve oturmuş sistemini kaybetti. Sakatlanan Jota Silva ile Cengiz Ünder ilk yarının son üç karşılaşmasında forma giyemeyecek. Teknik direktör Sergen Yalçın hiç hesapta olmayan bu iki sakatlık sebebiyle oldukça düşünceli. Son üç maçta ceza sahasına 107 defa giren, kaleye toplam 70 şut çeken takımın hücum kurgusunun değişecek olması sebebiyle kara kara düşünen tecrübeli çalıştırcının alternatifleri de çok az.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR Rafa Silva gerçeği farklı çıktı: Sinsi planda Sergen Yalçın detayı

YENİDEN ABRAHAM

Cengiz Ünder’in yerine Vaclav Cerny orjinal bölgesi olan sağ kanada geçecek. Jota’nın yokluğunda da El Bilal Toure yeniden sola dönecek. Beklentilerin altında kalması sebebiyle yedek kulübesine düşen Abraham da yeniden takımın gol umudu olacak. Cerny’nin kanada geçmesiyle 10 numara bölgesinde kimin oynayacağı merak edilirken Sergen Yalçın’dan şaşırtıcı bir karar geldi. Tecrübeli çalıştırıcının, takımdan ayrılmak isteyen ve kısa süre önce idmanlara çıkmaya başlayan Rafa Silva’yı Trabzon’da kullanmak istediği öğrenildi.

Rafa Silva

BERBERİNİ ÇAĞIRDI

Rafa Silva’nın, Portekiz’de berberini İstanbul’a getirmesi, moralinin düzeldiği şeklinde yorumlandı.

GÖREVE HAZIR

Takımla idmanlara geçen hafta başlayan Rafa Silva’nın fizik kondisyonunun yeterli olduğu öğrenildi. Portekizli yıldızın da Trabzon deplasmanında sahalara dönmek istediği gelen bilgiler arasında.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR Mohamed Salah sürprizini duyurdular: Transfer için tarih verildi

BEŞ MAÇTA ÜÇ PUAN

Kartal, bu sezon Süper Lig’de ilk 7 sıradaki takımlara karşı galibiyet elde edemedi. Puan tablosunda üst sıralarda yer alan Galatasaray, Samsunspor ve Gaziantep FK ile berabere kalan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Göztepe’ye de 3-0 mağlup oldu. Siyah-beyazlılar, şanssızlığı Trabzon deplasmanında bu hafta kırmaya çalışacak.

YILDIZ GOLCÜ LİSTEDE

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde namğlup zirvee bulunan Midtjylland’ın golcüsüne gözünü dikti. Danimarka temsilcisinde bu sezon 30 maça çıkan ve 22 gol atan Franculino Gluda Dju listeye alındı. Piyasa değeri 13 milyon avro olan 21 yaşındaki oyuncunun kulübüyle 2029’a kadar sözleşmesi bulunuyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası