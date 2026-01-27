Stoper ve hücum hattının yanı sıra bir orta saha takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş'ın gündemine sürpriz bir isim geldi. Siyah-beyazlıların, Haitili orta saha oyuncusu için resmi teklif yapmaya hazırlandığı iddia edildi.

Beşiktaş, Le Mans altyapısından yetişen, 2023 yılında Strasbourg'dan 15 milyon euro karşılığında Premier Lig ekibi Wolverhampton Wanderers'a transfer olan Jean-Ricner Bellegarde ile ilgileniyor.

Sabah Gazetesi'nin Foot Mercato'dan aktardığı habere göre; bir süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen futbolcunun durumunu araştıran siyah-beyazlılar, ciddi bir sakatlığa rastlanmaması halinde Haitili orta saha oyuncusu için resmi teklif yapabilir.

Jean-Ricner Bellegarde

DÜNYA KUPASI HAYALİ

Haiti formasıyla 2026 Dünya Kupası'nda forma giymeyi hedefleyen 27 yaşındaki futbolcunun, birçok kulübün radarında olduğu belirtildi.

Kulübüyle 2028 yılına kadar kontratı bulunan ve güncel piyasa değeri 16 milyon euro olarak gösterilen 27 yaşındaki oyuncu, Wolverhampton formasıyla çıktığı 82 maçta 5 gol, 8 asistlik performans sergiledi. Orta sahada 6, 8 ve 10 numara pozisyonlarında görev yapabilen Fransız asıllı oyuncu, Haiti Milli Takımı'nda 6 müsabakada görev yaptı.

