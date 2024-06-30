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Beşiktaş'tan Gökhan İnler açıklaması! Yeni durağı İtalya oldu

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Beşiktaş&#039;tan Gökhan İnler açıklaması! Yeni durağı İtalya oldu
Gökhan İnler, Beşiktaş, Udinese, Haber

Spor Haberleri

Udinese ile sportif direktörlük görevi için anlaşma sağlayan Gökhan İnler, Beşiktaş'tan ayrıldı.

Beşiktaş, geçtiğimiz sezon başında yeniden takıma dahil olan Gökhan İnler'in İtalya Serie A takımlarından Udinese ile sportif direktörlük için anlaştığını ve takımdan ayrıldığını duyurdu.

Siyah beyazlı kulüple 2016-2017 sezonunda şampiyonluk yaşayan, geçtiğimiz sezon ise ikinci kez takımla sözleşme imzalayan Türk asıllı İsviçreli futbolcu için Beşiktaş'tan açıklama geldi.

"GÖREVİNDE BAŞARILAR DİLİYORUZ"

Siyah beyazlı kulübün paylaşımında, "Kulübümüzde görev aldığı iki ayrı dönemde de Beşiktaşlılık duruşuna yakışır mücadelesiyle fark oluşturan, armamızı her ortamda layıkıyla temsil eden futbolcumuz Gökhan İnler’le vedalaşıyoruz" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada ayrıca "Takımımızın formasıyla şampiyonluk kazanan, saha içinde ve dışında genç oyunculara verdiği destekle örnek olan Gökhan İnler’e İtalya’nın Udinese kulübünde yapacağı sportif direktörlük görevinde başarılar diliyoruz" denildi.

Düzenleyen:  - Spor
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