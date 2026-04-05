Nesine 3. Lig takımları 12 Bingölspor ve Sebat Gençlikspor, sezonun bitmesine iki hafta kala 2. Lig'e yükselmeyi garantiledi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Nesine 3. Lig ekipleri 12 Bingölspor ve Sebat Gençlikspor'un bitime iki hafta kala bir üst lige yükseldiğini açıkladı.

TFF'DEN TEBRİK MESAJI

TFF'den Sebat Gençlik Spor için yayımlanan tebrik mesajında, "Nesine 3. Lig 3. Grup'ta bugün oynanan 28. hafta müsabakalarının ardından Sebat Gençlik Spor sezonun bitmesine 2 hafta kala grubunu şampiyon olarak tamamlamayı garantileyerek Nesine 2. Lig'e yükselmiştir. Başarılarından dolayı Sebat Gençlik Spor Kulübü Başkanı Atalay Armutcu'yu, yönetim kurulu üyelerini, teknik heyeti, futbolcuları ve Sebat Gençlik Spor camiasını tebrik eder; önümüzdeki sezon mücadele edecekleri Nesine 2. Lig'de başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Sebat Gençlik Spor

TFF'den 12 Bingölspor'a dair yapılan açıklamada, "Nesine 3. Lig 2. Grup'ta bugün oynanan 28. hafta müsabakalarının ardından 12 Bingölspor sezonun bitmesine 2 hafta kala grubunu şampiyon olarak tamamlamayı garantileyerek Nesine 2. Lig'e yükselmiştir. Başarılarından dolayı 12 Bingölspor Kulübü Başkanı Mehmet Engin Özturan'ı, yönetim kurulu üyelerini, teknik heyeti, futbolcuları ve 12 Bingölspor camiasını tebrik eder; önümüzdeki sezon mücadele edecekleri Nesine 2. Lig'de başarılar dileriz." denildi.

12 Bingölspor

