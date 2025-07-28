Bonservisi elinde! Sağ beke Perez

Kaynak: Türkiye Gazetesi 28 Temmuz 2025 05:45 - Güncelleme: 28 Temmuz 2025 05:46 - Güncelleme:

Beşiktaş, Transfer, Futbol, Sağ Bek, Haber

Lucas Vazquez ve Matheuzinho’dan sonra siyah-beyazlılar, bonservisi elinde olan Luis Perez için de devreye girdi.

Beşiktaş’ta sağ bek adaylarına bir isim daha eklendi. Lucas Vazquez de ailevi sebeplerden dolayı Beşiktaş’ın teklifini reddetmişti. İlgili Haber Beşiktaş'ın Shakhtar Donetsk maçı bilet fiyatları açıklandı Flamengo forması giyen Matheuzinho’dan sonra Valladolid’den ayrılan ve bonservisi elinde olan Luis Perez’le de temaslara başlandı.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Gökberk Conker