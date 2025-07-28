Bonservisi elinde! Sağ beke Perez
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Lucas Vazquez ve Matheuzinho’dan sonra siyah-beyazlılar, bonservisi elinde olan Luis Perez için de devreye girdi.
Beşiktaş’ta sağ bek adaylarına bir isim daha eklendi. Lucas Vazquez de ailevi sebeplerden dolayı Beşiktaş’ın teklifini reddetmişti.
Flamengo forması giyen Matheuzinho’dan sonra Valladolid’den ayrılan ve bonservisi elinde olan Luis Perez’le de temaslara başlandı.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Gökberk Conker