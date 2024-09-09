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Bosna Hersek ekibi Velez Mostar, Türk teknik direktörle anlaştı

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Bosna Hersek ekibi Velez Mostar, Türk teknik direktörle anlaştı
Spor Haberleri

Teknik direktör İrfan Buz, Bosna Hersek'in köklü kulüplerinden Velez Mostar ile anlaşmaya vardığını açıkladı. Gelecek hedeflerinden bahseden Buz, "Kulüp ileriki dönemlerde şampiyonluğa oynamak istiyor. Durumları görüp bakacağız." dedi.

Bosna Hersek ekiplerinden Velez Mostar, teknik direktörlük görevine İrfan Buz'u getirdi.

Velez Mostar'ın Bosna Hersek'te ilk 3'te yer alan, çok güzel mazisi olan bir kulüp olduğunu dile getiren Buz, "Mostar çok güzel bir şehir. Böyle bir teklifle mutlu olduk. Kulüp başkanıyla güzel görüşmeler oldu, göreve gelmemiz için istekliydiler. Bir bütün bir ekip olarak gidiyoruz ve çok mutluyuz." dedi.

Bosna futbolunun gelişimine katkı sağlamak istediklerini vurgulayan Buz, "Avrupa'dan bize proje şeklinde bir teklif gelirse gitmek isteriz diye konuşuyorduk. Türk teknik adamlara Avrupa'dan pek teklif gelmiyor. Bosna futbolunun gelişmesiyle birlikte böyle teklifler gelmesi güzel. Biz de kulübe güzel şeyler vermek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bosna Hersek ekibi Velez Mostar, Türk teknik direktörle anlaştı - 1. Resim

İRFAN BUZ: TAM BİZE GÖRE

Bosna ekibinin ilerleyen dönemlerde şampiyonluğu hedeflediğini anlatan tecrübeli teknik adam, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Kulüp ileriki dönemlerde şampiyonluğa oynamak istiyor. Durumları görüp bakacağız. Transfer yapabilirsek kulübü geliştirerek onların istediği ilk üçe girme fırsatını değerlendirmek istiyoruz. Köklü bir kulüp olduğu için eskiden beri biliyorum. Güzel ve kutu gibi bir statları, ateşli taraftarları var. O yüzden tam bize göre bir kulüp."

Düzenleyen:  - Spor
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