Galatasaray'da ayrılık! Milli oyuncunun yeni adresi Romanya oldu

Geçen sezonu kiralık olarak Konyaspor'da geçiren Galatasaray'ın Rumen oyuncusu Alexandru Cicaldau, ülkesine geri döndü.

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Galatasaray'ın kadroda düşünmediği Alexandru Cicaldau'nun, Romanya'nın Universitatea Craiova takımıyla anlaştı.

Rumen basınında Pro Sport'un haberine göre; Cicaldau'nun transferi için hem Mehmet Topal'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Petrolul Ploieşti ve Universitatea Craiova devreye girdi.

Oyuncunun eski takımı Craiova, Rumen oyuncunun transferi için Galatasaray ile yaptığı görüşmelerde mutlu sona ulaştı.

CICALDAU ÜLKESİNE GERİ DÖNÜYOR

Alexandru Cicaldau'nun maaşının bir kısmını Galatasaray'ın da ödeyeceği anlaşmanın 2 gün içerisinde resmiyete kavuşması bekleniyor.

Romanya Milli Takımı formasını da terleten Cicaldau, 2021-2022 sezonunda Craiova takımından 6.5 milyon euro karşılığında transfer edilmişti.

Sarı-kırmızılı ekipte toplam 41 maça çıkan 27 yaşındaki oyuncu, 5 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.