Bundesliga ekibi Şampiyonlar Ligi'ne Semih Kılıçsoy ile gitmek istiyor! Yıldız futbolcu Stuttgart'ın radarında

Beşiktaş'ın ve A Milli Takım'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy'a Avrupa'dan transfer teklifleri gelmeye devam ediyor. Alman basınında çıkan haberlere göre, Stuttgart, Semih Kılıçsoy'un durumunu yakından takip ediyor.

Beşiktaş'ta gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken ve A Milli Takım'ın EURO 2024 kadrosuna seçilen Semih Kılıçsoy'un geleceği merak ediliyor. Avrupa'dan birçok takımın transfer listesinde bulunan Kılıçsoy için yeni bir iddia ortaya atıldı.

Bild'de yer alan habere göre; gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Stuttgart, Semih Kılıçsoy'un durumunu yakından takip ediyor.

BEŞİKTAŞ'IN BEKLEDİĞİ BONSERVİS BEDELİ

Yine haberde yer alan bilgiye göre; Stuttgart, Beşiktaş'ın 20 milyon Euro'nun üzerinde bonservis bedeli bekliyor olması nedeniyle transferde zorlanabilir.

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın minimum 25 milyon Euro değer biçtiği genç futbolcunun, altyapısından çıktığı Beşiktaş ile 4 yıllık daha sözleşmesi var.

Semih Kılıçsoy geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 35 maça çıktı. Genç yıldız bu karşılaşmalarda 12 gol ve 3 asistlik performansla oynadı.