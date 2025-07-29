Cagliari Calcio bastırıyor! Beşiktaş'ta Semih de ayrılıyor

Beşiktaş’ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy’a kiralık teklif yapan Cagliari, transferde bastırıyor. Siyah-beyazlılar, 15 milyon avroluk satın alma opsiyonu istiyor.

Beşiktaş’ın genç oyuncusu Semih Kılıçsoy’a Serie A ekibi Cagliari’nin büyük bir ilgisi var. İtalyan ekibi millî futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmakta ısrarcı.

Beşiktaş, Cagliari’nin kiralık teklifine 14-15 milyon avroluk satın alma opsiyonu da eklemek istiyor. İtalyan ekibi bu isteği şu anda değerlendirme aşamasında.