Cagliari Calcio bastırıyor! Beşiktaş'ta Semih de ayrılıyor
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Beşiktaş’ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy’a kiralık teklif yapan Cagliari, transferde bastırıyor. Siyah-beyazlılar, 15 milyon avroluk satın alma opsiyonu istiyor.
Beşiktaş’ın genç oyuncusu Semih Kılıçsoy’a Serie A ekibi Cagliari’nin büyük bir ilgisi var. İtalyan ekibi millî futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmakta ısrarcı.
Beşiktaş, Cagliari’nin kiralık teklifine 14-15 milyon avroluk satın alma opsiyonu da eklemek istiyor. İtalyan ekibi bu isteği şu anda değerlendirme aşamasında.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Gökberk Conker