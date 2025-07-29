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Cagliari Calcio bastırıyor! Beşiktaş'ta Semih de ayrılıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Cagliari Calcio bastırıyor! Beşiktaş&#039;ta Semih de ayrılıyor
Beşiktaş, Cagliari, Semih Kılıçsoy, Transfer, Kiralık, Serie A, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Beşiktaş’ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy’a kiralık teklif yapan Cagliari, transferde bastırıyor. Siyah-beyazlılar, 15 milyon avroluk satın alma opsiyonu istiyor.

Beşiktaş’ın genç oyuncusu Semih Kılıçsoy’a Serie A ekibi Cagliari’nin büyük bir ilgisi var. İtalyan ekibi millî futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmakta ısrarcı.

Cagliari Calcio bastırıyor! Beşiktaş'ta Semih de ayrılıyor - 1. Resim

Beşiktaş, Cagliari’nin kiralık teklifine 14-15 milyon avroluk satın alma opsiyonu da eklemek istiyor. İtalyan ekibi bu isteği şu anda değerlendirme aşamasında. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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