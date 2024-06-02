Fenerbahçe, Jose Mourinho için imza töreni düzenledi! 'Forma artık derimin bir parçası'

Fenerbahçe, Portekizli teknik direktör için Ülker Stadyumu'nda imza töreni düzenledi. İmza töreninde konuşan Mourinho, "Fenerbahçe forması artık bedenimin bir parçası" dedi.

Dün gece Şampiyonlar Ligi finali sırasında Ali Koç, Acun Ilıcalı ve Mario Branco ile görüşen Jose Mourinho, İstanbul'a geldi. Fenerbahçe, deneyimli teknik direktöre Ülker Stadı'nda imza töreni düzenledi. Fenerbahçe Bakanı Ali Koç ve teknik direktör Jose Mourinho, 19.07'de sahaya çıktı. Tribünleri dolduran taraftarlar meşaleler yakarak, Mourinho tezahüratlarında bulundu.

İmza töreninde Ali Koç ve Jose Mourinho açıklamalar yaptı. Jose Mourinho şu ifadeleri kullandı:

BU FORMA ARTIK BENİM DERİM

"Tünaydın. İlk önce sevginize teşekkür ediyorum. Adım Fenerbahçe ile geçtiği ilk andan itibaren gösterdiğiniz sevgiyi hissettim. Normalde bir teknik adam elde ettiği zaferden sonra sevgiyi görür ama ben şimdiden bunu hissettim. Bana büyük bir sorumluluk veriyor. Size söz veriyorum ki şu andan itibaren ben de sizin ailenizdenim. Fenerbahçe forması artık derimin bir parçası. Futbol bir tutku ve bu tutkuyu hissedebileceğimiz en iyi yerlerden bir tanesindeyim. Ali Koç'la tanıştığım ilk andan itibaren buraya sizler için burada olmayı çok istedim.

SİZİN HAYALLERİNİZ BENİM HAYALLERİM

Sizler çok büyük bir taraftar grubusunuz. Sizin bir tutkunuz için burada olmayı çok istedim. Şu dakikadan itibaren sizin hayalleriniz, benim hayallerim... Türk futbolu için, Türkiye Ligi'ni geliştirmek için gerçekten buraya çalışmak istiyorum. Ancak benim için hepsinden önemli bir şey var. O da Fenerbahçe."

Ali Koç şu ifadeleri kullandı:

KESİNLİKLE TARİHİN EN İYİ 5 TEKNİK DİREKTÖRÜNDEN BİRİ

"İnşallah, Allah sonunu hayırlı getirir. Teknik direktörümüz Mourinho'ya milyonlarca Fenerbahçeli adına, dünyayı sarsan bu büyüklüğe, bu tarifsiz sevgi ve aidiyete hoş geldin diyorum. Jose Mourinho, gelmiş geçmiş tüm teknik direktörler arasında kesinlikle en iyi beş teknik direktörden biri. Fenerbahçe'nin geleceği, Fenerbahçe'nin şampiyonluğu için bizi tercih etti. Dünya markası bir teknik direktörümüz var. Bugün attığımız imza, Fenerbahçe'yi taşımak istediğimiz seviyenin müjdeleyicisidir. Jose Mourinho dün akşam yaptığı yorumlarla kulübümüzün ve memleketimizin olağanüstü bir tanıtımını yapmıştır. Yapmaya da devam edecektir. Bu imza, Fenerbahçe'nin verdiği mücadeleyi tüm dünyaya gösterecek şekilde de etkisini gösterecektir. Dünyada birçok konuda, futbolda önemli profiller bazen saatlerce ve günlerce anlatmaya çalıştığınız gerçekleri tek cümleyle dünyaya duyururlar. Hocamız Mourinho, o isimlerden en önemlisidir.

KADROMUZU KORUYACAĞIZ

Halihazırda çok kuvvetli bir kadromuz var. İnşallah olağanüstü bir teklif gelmediği takdirde hepsini tutacağız. Üstüne koyacağımız oyuncularla birlikte, bu senenin zaten gerçek şampiyonu biziz, seneye hepimizin arzuladığı şampiyonluk önümüzdeki şampiyonlukların habercisi olacaktır."

TARAFTARI SELAMLADI

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, düzenlenen imza töreninin ardından Ali Koç ile birlikte tribünleri selamladı. Mourinho, taraftarları selamladığı sırada bol bol fotoğraf çekildi ve forma imzaladı.