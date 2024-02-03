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    • Cengiz Ünder fırtınası sürüyor! Fenerbahçe, Antalyaspor deplasmanında liderliği geri aldı

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Cengiz Ünder fırtınası sürüyor! Fenerbahçe, Antalyaspor deplasmanında liderliği geri aldı
    Fenerbahçe, Antalyaspor, Haber

    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Şampiyonluk yarışında hata yapmayan Fenerbahçe, Antalyaspor'u devirerek liderliğini sürdürdü. Akdeniz'den 3 puanla dönen Sarı-lacivertlilerde Çağlar Söyüncü ilk defa forma giydi.

    Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Antalyaspor'u farklı ek golle geçti.

    Galatasaray'ın kazandığı haftada hata yapmak istemeyen Sarı-lacivertliler, 42'de Cengiz Ünder'in attığı golle 3 puana uzandı.

    Mücadelenin ikinci yarısına hızlı başlayan ev sahibi ekip, Dominik Livakovic'i geçemedi.

    Cengiz Ünder fırtınası sürüyor! Fenerbahçe, Antalyaspor deplasmanında liderliği geri aldı

    ANTALYASPOR - FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ

    7. dakikada Antalyaspor gole yaklaştı. Sam Larsson'un ceza sahası dışından şutunda top Fenerbahçeli savunma oyuncularına çarptıktan sonra penaltı noktasına yakın bölgedeki Bytyqi'nin önünde kaldı. Bytyqi'nin yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.

    15. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Dzeko'nun yerden sert şutunda top kaleci Leite'de kaldı.

    27. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Kaluzinski'nin sert şutunda top direğin üzerinden auta çıktı.

    32. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun ortasına hareketlenen Krunic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

    33. dakikada İsmail Yüksek'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Tadic'in rakibini çalımladıktan sonra vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta çıktı.

    35. dakikada Saric'in pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Güray'ın sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta gitti.

    42. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Tadic'in ortasında Antalyasporlu defans oyuncularının uzaklaştırmak istediği top İsmail Yüksek'in önünde kaldı. İsmail Yüksek'in pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Cengiz Ünder'in plase vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0

    90+4 Antalyaspor'un ataklarını savuşturan Fenerbahçe, Batshuayi ile skoru 2-0 yaparak geceyi galibiyetle tamamladı.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    FenerbahçeAntalyaspor
    Haberler > Spor > Cengiz Ünder fırtınası sürüyor! Fenerbahçe, Antalyaspor deplasmanında liderliği geri aldı
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