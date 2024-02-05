Cenk Ergün Mostafa Mohamed'i perişan eden sağ beki izlemek için Azerbaycan'a gitti!

Aurier - Vinicius transferleriyle sağ bek ve alternatif forvet arayışlarına son veren Galatasaray'da sol bek konusu sıcaklığını koruyor. Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün'ün 22 yaşındaki futbolcu için Azerbaycan'a çıkarma yaptığı öğrenilirken, oyuncunun özellikle UEFA Avrupa Ligi'ndeki başarılı performansı Sarı Kırmızılı teknik heyetin iştahını kabarttığı bildirildi.

Çekinerek gittiği Samsun deplasmanından güle oynaya çıkan ve dişli rakibini 10 dakikada nakavt eden Galatasaray'da Aurier ile Vinicius transferlerinin ardından sol bek arayışlarına devam ediliyor...

Milliyet'in Galatasaray muhabiri Nevzat Dindar, Skorer TV'de Nergis Aşkın'ın sorularını yanıtladı. Nevzat Dindar, Cenk Ergün'ün canlı olarak izlediği ve Galatasaray'ın transfer gündeminde bulunan ismi canlı yayında duyurdu.

Nevzat Dindar'ın değerlendirmeleri şu şekilde:

MUSLERA FAKTÖRÜNÜ GÖRDÜK

"Galatasaray için zor geçmesi beklenen Fenerbahçe camiasının takılmasını beklediği bir maçtı. Galatasaray maçın başında bulduğu gollerle kolay bir galibiyet aldı. Galatasaray için çok kolay bir galibiyet oldu. Ben bu kadar kolay olacağını tahmin etmiyordum. Galatasaray en son Sivasspor maçında takılmıştı ardından 5 maçlık bir galibiyet serisi yakaladı. Türkiye Ligi'nin kalitesini gösteren en önemli detay puan tablosu. Lider ve ikinci sıradaki takım 63 puanda 3. takım ise 39 puanda... Genel olarak bu ligin kalitesini puan tablosu yansıtıyor. Galatasaray çekinerek gittiği Karadeniz deplasmanında kazandı. Nelsson yine somn dönemde çıkıştaydı gol de attı. Barış Alper Yılmaz yükselen form grafiğini attığı golle taçlandırdı. Samsunspor 2-0'dan sonra yüklendi ve pozisyonlara da girdi ama orada Muslera faktörünü gördük."

SAMSUNSPOR BAŞKANI LİNÇE UĞRUYOR

"Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım çok konuştu. Bu programları izlemedim ama sosyal medyada gördüm. Başkan futbolcularını hedef mi gösterdi bilemiyorum. Bu toplara girmeseydi keşke. Bu tartışmalar her şekilde olacak. Galatasaray, Adana Demirspor'la oynarken Adana'da oynayan Galatasaraylılar tartışılıyordu. Fenerbahçe-Hatayspor maçında uzun süredir oynamayan oyuncuların oynaması ve diziliş de Galatasaray cephesinden eleştiri almıştı. Samsunspor başkanı iki gündür Galatasaray'a neden yenildin diye linçe uğruyor.

İMALAR BİLE RAHATSIZ EDİCİ

Bu konuda kendini izah etmeye çalışıyor. Galatasaray maçı için daha fazla prim verdim diyerek teknik konulara da giriyor. Samsunspor başkanı üç gündür Galatasaray'a neden yenildiğini izah etmeye çalışıyor. Amansız rekabette 'Sen neden kazandın, neden daha fazla gol attın. Konyaspor, Galatasaray'dan 3 Fenerbahçe'den 7 gol yedi' gibi konuları mı tartışacağız. İstanbulspor, Galatasaray'a karşı dirençli oynadı ama Fenerbahçe'den 5 gol yedi. Bir mücadele olacak sonuçta. Samsunspor başkanının üç gündür Galatasaray'a neden yenildiğini izah etmesini ilginç buluyorum. Futbol ortamı rahat değil. Futbolumuzda 'Şike ve teşvik' iması bile rahatsız edici. Temiz futbol istiyoruz. Herkes onuruyla mücadele etmeli. Kimse kimsenin rakibiyle uğraşmamalı. Fenerbahçe şampiyon olmak istiyor Galatasaray ise bu duyguyu rakibine tattırmak istemiyor."

DURSUN ÖZBEK ALİ KOÇ'A SERT CEVAP VERDİ

"Galatasaray Başkanı Dursun Özberk, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Galatasaray'ı ve kendisini hedef gösterdiği açıklamalarına sert bir yanıt verdi. Bu yayının ardından haber servis edilecek. Dursun Özbek, Ali Koç'a çok sert bir yanıt verdi. Bu röportaj çok konuşulacak. Yayının tekrarını izlediğinizde bu röportajı okumuş olacaksınız. Ben de merakla bekliyorum."

OKAN BURUK BERKAY YILMAZ'I ÇOK BEĞENİYOR

"Sol bek transferi yapılacak zaten bunu Okan hoca da söyledi. Galatasaray'ın alacağı sol bek Avrupa'da forma giyemeyecek. Berkan ve Barış Alper de ligde Galatasaray'ı o bölgede bir şekilde götürür. Eğer standardın üzerinde bir sol bek alınırsa bu kez neden daha önce alınmadı diye eleştiriler yapılabilir. Yerli olarak Levent Mercan ismi gündeme geldi ama Karagümrük kolay kolay bu transfere izin vermez. Belki Süleyman Hurma'nın farklı planları vardır. Real Madrid bile gelse Levent'in transferine izin verilmeyeceği açıklandı. Manchester City'den teklif bekleniyor herhalde. Stratejik bir açıklama olarak görüyorum. Oyuncunun değerini yükseltmek adına yapılmış bir açıklama. Levent'in Galatasaray'da oynamak istediğini biliyoruz.

Rıdvan Yılmaz da seçeneklerden birisi. Avrupa'da olmayacağı için Galatasaray için handikap olabilir. Rıdvan, Avrupa Ligi'nde de oynayıp EURO 2024'te forma giymek isteyen oyunculardan biri. Tercihini etkileyebilir. Yerli olarak Freiburg'dan Berkay Yılmaz gündemde. Berkay'ı daha mantıklı buluyorum. Gelişime açık bir oyuncu ve zaman zaman ligde süre bulabilir. Galatasaray'ın Avrupa Ligi'nde oynatamayacağı üst düzey bir sol beki tercih edeceğini pek zannetmiyorum. Kış transfer dönemi gelmeden önce konuştuğumda 'Biz Nelsson'u satabiliriz ama Sacha Boey'i asla satmayacağız' denmişti. Ama rekorla Bayern'e gitti. Bu işler böyle."

TORAL BAYRAMOV İÇİN SCOUT YAPILDI

"Ben Berkan'ın yerinde olsam orta saha yerine sol beke konsantre olurum. Cenk Ergün, Azerbaycan'a gitti. Azerbaycan kaynaklı dostlarımdan Karabağ'ın iki bekte de oynayan Toral Bayramov'u canlı izlediğini öğrendim. Esas bölgesi sağ bek ama sol bekte de oynuyor. Yerli statüsünde sayılıyor. Cenk Ergün boşuna gitmemiştir diye düşünüyorum. Galatasaray'ın oyuncuyla ilgilendiği yönünde bana bilgiler geldi. Azerbaycan kaynaklı bir bilgi. Galatasaray 22 yaşındaki genç futbolcuyla ilgileniyor."

FIRSAT TRANSFERİNİ ZANNETMİYORUM

"Galatasaray'da Bakambu'nun ayrılığı gündemde değil. Bakambu ayrılınca Vinicius geldi. Galatasaray şimdi on numara transferini yapmak istiyor ama piyasada şuan fırsat transferi olacağını pek zannetmiyorum. Galatasaray ciddi bir gelir elde etti. Yaptığı transferler oldukça ekonomik. Aurier ile Galatasaray'ın iyi bir transfer yaptığı söylendi. Şu an spesifik bir isim yok."

"GALATASARAY SOL BEKE SACHA BOEY MODELİ BİR TRANSFER YAPMALI"

"Sol bek konusu Galatasaray'ın kanayan yaralarından birisi. Nagatomo ilk geldiği sezon çok verimli olmuştu ama daha sonra ciğeri sönmüştü. Soonrasında talihsizlikler silsilesi devam etti. Orada bir lanet var. Galatasaray'ın bununla yüzleşmesi lazım. Bu problemin kaynağına bakmak lazım. Nagatomo ve Riera'nın performansları iyiydi ama daha eskiye gidersek Hakan Ünsal ve Ergün Penbe performanslarını insanlar arıyor. Galatasaray, Sarracchi'yi transfer etmişti, iyi başladı ama sonrasında sakatlanmıştı. Nagatomo'nun ciğeri söndü. Latovlevici'de problem yaşanmıştı. Galatasaray'ın sol bekten yana şansı yaver gitmiyor.

LOCKO NEDEN OLMASIN?

Galatasaray piyasadaki en iyi sol beklerden birini Angelino'yu aldı ama olmadı. Bir talihsizlik var. Bugün Rıdvan Yılmaz birçok kesim tarafından Galatasaray'a yakıştırılıyor ama ben bu kadar ısrarcı olmazdım. Rıdvan'ın idolü Angelino... İdolünden bir verim alınamamış. Galatasaray, Sacha Boey'in sol bek versiyonunu bulmalı. Bradley Locko gibi... Boey sonrası Assignon gündeme geldi ama oyuncu İngiltere'de forma giymek istedi. Galatasaray scout transferini sol bekte kullanabilir. Bu anla Locko neden olmasın? Belki o kartını kullanabilir Galatasaray... Galatasaray'a Sacha Boey gibi düşük maliyetle gelip yüksek bir bedelle ayrılacak bir transfer stratejisi daha akla yatkın."

10 NUMARA VE SOL BEKTE SÜKSELİ BİR İSİM BEKLEMİYORUM

"Transfer dinamik bir süreç. Davinson Sanchez'in Galatasaray'a bir ilgisi vardı ama daha sonraki şartlarda bu transferin gerçrekleşme ihtimali olunca Galatasaray, Sanchez'i transfer etti. On numara ve sol bek transferinde sükseli bir isim beklemiyorum. Berkan'ın UEFA kadrosuna eklendiği bir ortamda yıldız bir oyuncu transferi yapılırsa insanlar bunun neden daha önce yapılmadığını sorgular."

ARTIK HER MAÇ FİNAL

"Galatasaray sahasında bir şekilde taraftar gücüyle maçlarını kazanabilir. Ama Sivasspor ve Hatayspor gibi maçlarda puan kaybetmemeli. Artık her maç bir final. Ben Galatasaray'ın fikstürüne baktığımda Beşiktaş deplasmanı var. Beşiktaş sonuçta büyük bir kulüp."

İCARDİ GİDERSE BENZER BİR OYUNCU GELİR

"Ayrılık olasılıkları hep vardı. Galatasaray'da pek hareketlilik beklemiyorum. Icardi giderse de Galatasaray benzer bir oyuncuyu getirir. Galatasaray ciddi bir para kazanır. Ben Icardi'nin Galatasaray'da kalacağını düşünüyorum."

Galatasaray'da Cenk Ergün'ün izlemeye gittiği Toral Bayramov Karabağ alt yapısında yetişen bir oyuncu. 22 yaşındaki sağ bek bu sezon 35 maçta 8 gol 9 asist yaparken, genç yeteneğin UEFA Avrupa Ligi'nde gösterdiği performans ise bir hayli dikkat çekti. Geçtiğimiz sezon yine UEFA Avrupa Ligi G Grubu'nda mücadele eden Toral Bayramov Mostafa Mohamed'in oynadığı Nantes karşısında çok iyi bir performans ortaya koymuş Karabağ maçı 3-0 kazanmıştı.