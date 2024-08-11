Cher Ndour tam bir Kartal! Uçağa binmek için haber bekliyor

İtalyan oyuncu mücadeleci tarzı ve çılgın yapısıyla taraftarlara şimdiden göz kırpıyor, İstanbul uçağına binmek için haber bekliyor.

MURAD TAMER'İN HABERİ - Beşiktaş’ın kadrosuna katmaya çok yaklaştığı Cher Ndour, siyah beyazlı taraftarların yıllardır hasretini çektiği tarzda bir oyuncu; çılgın ve mücadeleci... Gary Medel’den bu yana orta sahada bu profilde bir oyuncu göremeyen siyah beyazlılar, şimdiden transfer için heyecanlanıyor. Bonservisi PSG’de olan ve son olarak Braga’da kiralık forma giyen Ndour, 1,89 boyu ile güçlü bir fiziğe sahip. Pes etmeyen hırslı yapısı sayesinde de Beşiktaş’ta uyum problemi yaşamayacak gibi...

SON GÖRÜŞMELER

Top kontrolü, pas yeteneği, rakipten top kapma ve oyunu okuma becerisi oldukça iyi olan Ndour, özellikle rakibin pas yollarını kapatma ve savunma arkasına koşu yapma özellikleriyle dikkati çekiyor. Oyunun temposunu ayarlayabilme yeteneği de Van Bronckhorst’un iştahını kabartıyor. İtalyan oyuncu ile her konuda anlaşılırken, PSG ile satın alma opsiyonu ve sözleşme maddeleri konusundaki pürüzler giderilince transferin hafta içinde bitmesi bekleniyor.

GELECEĞİN YILDIZI

20 yaşına yeni giren ve İtalya U-19 Millî Takımı’yla son maçına haziran ayında Panama karşısında çıkan Cher Ndour, karşılaşmada attığı iki golle yıldızlaşmıştı.