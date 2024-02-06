Christian Atsu'nun eşi depremin yıl dönümünde konuştu: Bazen ona WhatsApp'tan mesaj atıyorum

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde Hatay'da yıkılan Rönesans Rezidans'ın enkazı altında kalan Hataysporlu futbolcu Christian Atsu'nun eşi Claire Rupio "Bazen Christian'a WhatsApp'tan mesaj atıyorum, sadece içimi dökmek için... Annemi ve babamı da kaybettim ama Christian'ın kaybı beni her şeyden daha çok etkiledi" dedi.

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki deprem, 'asrın felaketi' olarak tarihe geçti. 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki deprem 11 kenti doğrudan etkilerken, sarsıntılarda en büyük kaybı veren illerden biri Hatay oldu.

"PAZARTESİ GÜNÜ ARAMASI GEREKİYORDU AMA ARAMADI"

Depreme Hatay'daki Rönesans Rezidans'ta yakalanan Hatayspor'un yıldızı Christian Atsu, enkaz altında kalarak hayatını kaybetmişti. Depremin yıl dönümünde İngiliz basınına konuşan eşi Claire Rupio, "Maçtan önce çocukları aramıştı. Maçtan sonra da onu golünden dolayı tebrik etmek için konuşmuştuk. Her şey normaldi, pazartesi günü araması gerekiyordu ama aramadı" dedi.

"ONLARA BABALARININ İYİ OLACAĞINI SÖYLEDİM"

Çocukları okula götürürken radyoda deprem olduğunu duyduğunu söyleyen Rupio, "Çocukları bıraktıktan sonra Christiana'dan gelen bir sürü cevapsız arama gördüm ve 'Neler oluyor?' diye düşündüm. Onu geri aradım. Bana 'Binası çökmüş' dedi. Şoktaydım, bu doğru olamaz diye düşündüm" dedi.

Çocukları okuldan almak zorunda kaldığını çünkü bunu başka kimseden duymalarını istemediğini belirten Rupio, "Onlara babalarının oynadığı yerde bir deprem olduğunu ve onu henüz bulamadıklarını söyledim. Her şeyi bilmeyi hak ediyorlardı. Çok üzüldüler ve ağladılar. Pozitif kalmaya çalıştım ve onlara babalarının iyi olacağını söyledim" ifadelerini kullandı.

"ONA VEDA BİLE EDEMEDİK"

"Cumartesi gecesi saat 3 civarında acı haberi aldığını söyleyen Rupio, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çocuklarıma babalarının öldüğünü söylemenin bir yolunu bulmam gerekiyordu. Korkunçtu, aklımdan o kadar çok şey geçiyordu ki...

Çocuklara 'Babanızı buldular ama başaramadılar' dedim. Bu, hiçbir ebeveynin yapmak zorunda kalmamasını dilediğim bir şey. Yürek parçalayıcıydı, Christian onlar için her şeydi. Birini kaybetmek herkes için zordur ama biz ona veda bile edemedik."

"BAZEN ONA MESAJ ATIYORUM"

Rupio, "İnsanlar 'Nasıl başa çıkıyorsun?' diye sorduklarında 'Başa çıkmıyorum. Sadece her gün hayatta kalıyorum' diyorum. Bazen Christian'a WhatsApp'tan mesaj atıyorum, sadece içimi dökmek için...

Kızım Abigail ayın 24'ünde bir resim çizdi ve bana 'Bunu babama göndermeyi unutma' dedi. İlk başta 'Tamam' dedim ama sonra Christian'ın yukarıdan onu izlediğini açıklamak zorunda kaldım ve çok üzüldü" açıklamasında bulundu.