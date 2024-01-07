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    Deniz Ertaş 10 kurtarışla maça damga vurdu, Galatasaray tribünleri ayakta alkışladı

    Galatasaray - Konyaspor maçında Yeşil-Beyazlı ekibin kalesini koruyan 2005 doğumlu eldiven Deniz Ertaş yaptığı 10 kurtarışla maça damga vurdu. 30 şut çektiği maçı 2. yarıda bulduğu gollerle 3-0 kazanan Galatasaray'da taraftarlar genç kaleciyi alkışlarla uğurladı.

    Deniz Ertaş 10 kurtarışla maça damga vurdu, Galatasaray tribünleri ayakta alkışladı
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Konyaspor zorlu Galatasaray deplasmanına iki önemli eksikle geldi. Alacakları nedeniyle kulübe ihtar çeken golcü oyuncu Cikalleshi ve Fransız kaleci Bernardoni maçtan 1 gün önce kadro dışı bırakıldı.

    Teknik direktör Hakan Keleş, Galatasaray maçında kaleyi altyapıdan yetişen 18 yaşındaki Deniz Ertaş'a emanet etti. 2005 doğumlu eldiven yaptığı kurtarışlarla maça damga vurdu.

    Maçta 10 kurtarış yapan Deniz Ertaş bu sezon Konyaspor'un kurtarış rekorunu kırdı. Galatasaray tribünleri genç kaleciyi alkışlarla uğurladı.

    https://twitter.com/ferhat_kiziltas/status/1744056332779422018

    HAKAN KELEŞ: ONUNLA DEVAM EDECEĞİZ

    Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Keleş, kariyerindeki ilk Süper Lig maçına çıkan 18 yaşındaki kaleci Deniz Ertaş'ın performansını övdü.

    Maç öncesi Fransız kaleci Paul Bernardoni ile Sokol Cikalleshi'nin yönetimin kararıyla kadro dışı bırakıldığını belirten Keleş, Deniz'in performansıyla ilgili, "Deniz, inanılmaz bir performans sergiledi. Memnunuz. Verilen şansı iyi değerlendirdi. Bu süreçte onunla devam edeceğiz. Kendisini de iyi bir maç çıkardığı için tebrik ettim." dedi.

    Deniz Ertaş 10 kurtarışla maça damga vurdu, Galatasaray tribünleri ayakta alkışladı

    HAKEM ELEŞTİRİSİ

    Keleş, ilk golün ardından faullerinin verilmediğini savundu.

    Louka Prip ile Barış Alper Yılmaz arasında yaşanan pozisyonda lehlerine faul verilmesi gerektiğini ileri süren Keleş, "Dördüncü hakem 'faul' dedi ama hakem faul kararı vermedi. Zaman zaman zaten hakemin verdiği faullerle galip gelemeyeceğinizi anlıyorsunuz. Hakem hakkında çok fazla konuşmuyorum ama bu tür maçlarda hakemler takdir haklarını kullanıyor. Maçı bir faule bağlamamak lazım ama iyi oynadığımız bir dönemdi." değerlendirmesinde bulundu.

    Deniz Ertaş 10 kurtarışla maça damga vurdu, Galatasaray tribünleri ayakta alkışladı

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    KonyasporGalatasaray
    Haberler > Spor > Deniz Ertaş 10 kurtarışla maça damga vurdu, Galatasaray tribünleri ayakta alkışladı
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