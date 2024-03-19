Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Haberler > Spor > Derbideki olaylar nedeniyle futbolculara soruşturma açılacak mı? Bakan Tunç, tartışmalara noktayı koydu

Derbideki olaylar nedeniyle futbolculara soruşturma açılacak mı? Bakan Tunç, tartışmalara noktayı koydu

Düzenleyen:
- Güncelleme:

Spor Haberleri

Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi hakkında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan yeni bir açıklama daha geldi. Derbideki olaylar nedeniyle futbolculara soruşturma açılıp, açılmayacağına dair sorulara cevap veren Tunç, sözlerinin çarpıtıldığını belirtip, şu an için futbolculara yöenlik herhangi bir soruşturma olmadığını belirtti.

Geçtiğimiz pazar günü oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi sonrası sular durulmuyor. Maç esnasında sahaya atılan yabancı maddelerle başlayan olaylar, sarı-lacivertli futbolcuların 3-2 kazandıktan sonra yaptıkları kutlamalar sırasında taraftarların sahaya atlamasıyla büyümüştü. 

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Süper Lig'in 30.haftasında oynanan ve istenmeyen görüntülere sahne olan Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi hakkında yeni bir açıklama yaptı. 

Derbideki olaylar nedeniyle futbolculara soruşturma açılacak mı? Bakan Tunç, tartışmalara noktayı koydu - 1. Resim

"SORUŞTURMA SÖZ KONUSU DEĞİL"

Bakan Tunç, 12 kişinin gözaltına alındığını ve şu ana kadar olaylara karışan 38 kişinin kimliklerinin tespit edildiğini söyledi. “Futbolcular hakkında bir soruşturma var mı?” sorusuna da cevap veren Tunç şu ifadeleri kullandı: 

"Kamera görüntüleri de izlenerek kimler kusurluysa bu yönde soruşturma devam edecektir. Futbolcularla ilgili herhangi bir soruşturma da söz konusu değil. Bazı sosyal medya hesaplarında böyle bir algı oluşturulmaya çalışılmış ancak bu doğru değil"

"KONU YANLIŞ ANLAŞILMIŞ"

Fenerbahçe'den yapılan açıklamaya da değinen Bakan Tunç durumun yanlış anlaşılmadan kaynaklandığını belirtti. Tunç: "Orada bir yanlış anlama söz konusu. Fenerbahçe kulübümüzün bir açıklaması olmuş. Bizim futbolculara yönelik soruşturma açıldığına yönelik beyanımız söz konusu değil." dedi.

Bakan Tunç sözlerini 'Beklentimiz bu tip olayların olmaması' diyerek sözlerini sonlandırdı. 

 

Düzenleyen:  - Spor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Olaylı derbi gündemden düşmüyor! Fenerbahçe'den Bakan Tunç'a jet cevap - SporBakan Tunç'un sözlerine Fenerbahçe'den cevap geldiFenerbahçe harekete geçti! Açıklamanın hemen ardından KAP bildirimi geldi! Ligden çekiliyor mu? - SporFenerbahçe harekete geçtiTrabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası saniye saniye yaşananlar! Halk otobüsü teklif ettiler - SporOlaylı maç sonrası saniye saniye yaşananlarPerformansı eleştiriliyordu! Okan Buruk ve Kerem Aktürkoğlu Florya'da özel olarak görüştü - SporFlorya'da özel görüşmeGeçen yıl futbolu bırakan Gökhan Gönül sahalara geri dönüyor! İşte Gönül'ün yeni adresi - SporGeri dönüyor! İşte yeni adresiEgemen Korkmaz'dan İrfan Can Eğribayat'a zehir zemberek cevap: 'Yaptıkları şey insanlığa sığmaz sessiz kalamazdım' - Spor'Yaptığı şeye insanlığa sığmaz'Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçına ilişkin açıklama! İlk sinyali verdi - SporBakan Tunç ilk sinyali verdiDursun Özbek Ali Koç, Trabzonspor-Fenerbahçe ve Süper Kupa hakkında konuştu: 'Keşke bugünlere gelmeseydik' - SporDursun Özbek Süper Kupa kararını açıkladıAli Koç'tan görüşme talep etti mi? Ortak arkadaş kim? Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ilk kez açıkladı! - SporAli Koç'tan görüşme talep etti mi? Ortak arkadaş kim?Acun Ilıcalı Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi Halil Umut Meler’e yüklendi: ‘Acilen hakemliği bırakmalı beceriksiz, yetersiz…’ - Spor‘Acilen hakemliği bırakmalı beceriksiz, yetersiz…’
Sonraki Haber Yükleniyor...