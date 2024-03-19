Derbideki olaylar nedeniyle futbolculara soruşturma açılacak mı? Bakan Tunç, tartışmalara noktayı koydu

Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi hakkında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan yeni bir açıklama daha geldi. Derbideki olaylar nedeniyle futbolculara soruşturma açılıp, açılmayacağına dair sorulara cevap veren Tunç, sözlerinin çarpıtıldığını belirtip, şu an için futbolculara yöenlik herhangi bir soruşturma olmadığını belirtti.

Geçtiğimiz pazar günü oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi sonrası sular durulmuyor. Maç esnasında sahaya atılan yabancı maddelerle başlayan olaylar, sarı-lacivertli futbolcuların 3-2 kazandıktan sonra yaptıkları kutlamalar sırasında taraftarların sahaya atlamasıyla büyümüştü.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Süper Lig'in 30.haftasında oynanan ve istenmeyen görüntülere sahne olan Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi hakkında yeni bir açıklama yaptı.

"SORUŞTURMA SÖZ KONUSU DEĞİL"

Bakan Tunç, 12 kişinin gözaltına alındığını ve şu ana kadar olaylara karışan 38 kişinin kimliklerinin tespit edildiğini söyledi. “Futbolcular hakkında bir soruşturma var mı?” sorusuna da cevap veren Tunç şu ifadeleri kullandı:

"Kamera görüntüleri de izlenerek kimler kusurluysa bu yönde soruşturma devam edecektir. Futbolcularla ilgili herhangi bir soruşturma da söz konusu değil. Bazı sosyal medya hesaplarında böyle bir algı oluşturulmaya çalışılmış ancak bu doğru değil"

"KONU YANLIŞ ANLAŞILMIŞ"

Fenerbahçe'den yapılan açıklamaya da değinen Bakan Tunç durumun yanlış anlaşılmadan kaynaklandığını belirtti. Tunç: "Orada bir yanlış anlama söz konusu. Fenerbahçe kulübümüzün bir açıklaması olmuş. Bizim futbolculara yönelik soruşturma açıldığına yönelik beyanımız söz konusu değil." dedi.

Bakan Tunç sözlerini 'Beklentimiz bu tip olayların olmaması' diyerek sözlerini sonlandırdı.