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    • Dünya devi Manchester United satıldı! Yeni sahibinin ödediği bedel dudak uçuklattı

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Dünya devi Manchester United satıldı! Yeni sahibinin ödediği bedel dudak uçuklattı
    Manchester United, Haber

    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'ın yüzde 25'lik hissesi petrokimya şirketi INEOS'un kurucusu Ratcliffe tarafından satın alındı.

    Bu sezon Galatasaray ile beraber Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda mücadele eden Manchester United ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

    İngiltere Premier Lig yönetimi, Manchester United'ın yüzde 25'inin İngiliz iş insanı Jim Ratcliffe'e satışına onay verdiğini duyurdu.

    Ligin internet sitesinden yapılan açıklamada, satışa engel bir durumun olmadığı ve yönetim kurulunun işlemi onayladığı belirtildi.

    Manchester United, stadını 23 bin 500 taraftarı ağırlayabilecek şekilde düzenledi

    1,25 MİLYAR STERLIN ÖDENDİ

    Kulübün yüzde 25'lik hissesini 1,25 milyar sterline satın alan petrokimya şirketi INEOS'un kurucusu Ratcliffe, futbol operasyonlarının kontrolünde söz sahibi olacak.

    71 yaşındaki Ratcliffe, Old Trafford Stadı'na yapılacak yatırımlar için de 236 milyon sterlinlik kaynak sağlayacak.

    ABD'li Glazer ailesi, Manchester United'ı 2005 yılında 790 milyon sterline satın almıştı.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Manchester United
    Haberler > Spor > Dünya devi Manchester United satıldı! Yeni sahibinin ödediği bedel dudak uçuklattı
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