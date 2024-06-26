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Dünya devleri peşindeydi Nuri Şahin kaptı! Dortmund, Serhaou Guirassy'i renklerine kattı

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Dünya devleri peşindeydi Nuri Şahin kaptı! Dortmund, Serhaou Guirassy&#039;i renklerine kattı
Borussia Dortmund, Nuri Şahin, Haber

Spor Haberleri

Borussia Dortmund, Stuttgart'ta forma giyen Serhaou Guirassy'nin serbest kalma bedelini ödeyerek oyuncuyu renklerine katmak istiyor. Alman ekibi, oyuncuyla her konuda anlaştığı iddia edildi.

Borussia Dortmund, Nuri Şahin yönetiminde ilk transferini yapmaya hazırlanıyor. Alman ekibi, Milan ve Arsenal'in listesinde olan Stuttgart'ta forma giyen Serhaou Guirassy'i renklerine katmak üzere.

SERBEST KALMA BEDELİNİ ÖDEYECEK

Fabrizio Romano'nun haberine göre Nuri Şahin'in teknik direktörlüğünü yaptığı Borussia Dortmund, futbolcuyla her konuda anlaştı. Borussia Dortmund, bu transfer için Stuttgart'a futbolcunun serbest kalma bedeli olan 17.5 milyon Euro'yu ödeyecek.

Dünya devleri peşindeydi Nuri Şahin kaptı! Dortmund, Serhaou Guirassy'i renklerine kattı - 1. Resim

GUIRASSY'NİN KARNESİ

Guirassy geride bıraktığımız sezon Stuttgart formasıyla 30 maça çıktı. 28 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 30 gol ve 3 asistlik performans gösterdi.

Düzenleyen:  - Spor
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