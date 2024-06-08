Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Dünya Kupası elemelerinde Kamerun farka koştu! Aboubakar maça damga vurdu

Dünya Kupası elemelerinde Kamerun farka koştu! Aboubakar maça damga vurdu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Dünya Kupası elemelerinde Kamerun farka koştu! Aboubakar maça damga vurdu

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Afrika Dünya Kupası Elemeleri D Grubu mücadelesinde Kamerun ile Yeşil Burun Adaları karşılaştı. Beşiktaş'tan ayrılması gündemde olan Vincent Aboubakar karşılaşmada 2 gol attı.

Kamerun ile Yeşil Burun Adaları, Afrika Dünya Kupası Elemeleri D Grubu 3. maçında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Kamerun 4 golle kazandı.

ABOUBAKAR'DAN DUBLE

Karşılaşmada Kamerun'a galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Michael Ngadjui, 26 ve 45.(p) dakikalarda Vincent Aboubakar, 55. dakikada Nouhou Tolo kaydetti. Yeşil Burun Adaları'nın tek golü ise 38. dakikada Jamiro Monteiro'dan geldi.

KAMERUN PUANINI 7'YE YÜKSELTTİ

Attığı 2 golle yıldızlaşan Vincent Aboubakar, 85 dakika sahada kaldı. Bu galibiyetle Kamerun, grupta puanını 7'ye yükseltti.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kartal'da bir kadın sevgilisini zehirleyip hastaneye götürdüAmpute Futbol Milli Takımı Avrupa şampiyonu oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Tek cümlesi gündemi değiştirdi! Fenerbahçeli öğrencinin YKS sonrası yaptığı açıklamalar şaşırttı - SporFenerbahçeli öğrencinin YKS'den sonraki sözleri şaşırttıGalatasaray'dan Aziz Yıldırım'a 'Sinek İkili' cevabı - SporGalatasaray'dan Aziz Yıldırım'a 'Sinek İkili' cevabıDursun Özbek'ten Ali Koç ve Aziz Yıldırım'a zehir zemberek sözler 'Zengin yalı çocuğu...' - SporAli Koç ve Aziz Yıldırım'a zehir zemberek sözlerCenk Tosun'dan kadro açıklaması! EURO 2024 öncesi sessizliğini bozdu - SporCenk Tosun'dan kadro açıklaması! EURO 2024 öncesi sessizliğini bozduFenerbahçe'de Muharrem İnce sürprizi! O anları sosyal medyadan paylaştı - SporFenerbahçe'de Muharrem İnce sürpriziFenerbahçe'de tarihi seçim! Ali Koç ile Aziz Yıldırım başkanlık için yarışıyor - SporAli Koç ile Aziz Yıldırım başkanlık için yarışıyor
Sonraki Haber Yükleniyor...