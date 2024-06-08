Dünya Kupası elemelerinde Kamerun farka koştu! Aboubakar maça damga vurdu
Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Afrika Dünya Kupası Elemeleri D Grubu mücadelesinde Kamerun ile Yeşil Burun Adaları karşılaştı. Beşiktaş'tan ayrılması gündemde olan Vincent Aboubakar karşılaşmada 2 gol attı.
Kamerun ile Yeşil Burun Adaları, Afrika Dünya Kupası Elemeleri D Grubu 3. maçında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Kamerun 4 golle kazandı.
ABOUBAKAR'DAN DUBLE
Karşılaşmada Kamerun'a galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Michael Ngadjui, 26 ve 45.(p) dakikalarda Vincent Aboubakar, 55. dakikada Nouhou Tolo kaydetti. Yeşil Burun Adaları'nın tek golü ise 38. dakikada Jamiro Monteiro'dan geldi.
KAMERUN PUANINI 7'YE YÜKSELTTİ
Attığı 2 golle yıldızlaşan Vincent Aboubakar, 85 dakika sahada kaldı. Bu galibiyetle Kamerun, grupta puanını 7'ye yükseltti.
Düzenleyen: Ahmet Polat - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi