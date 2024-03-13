Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Haberler > Spor > Dünyaca ünlü karikatüristten Arda Güler animasyonu! Milyonlarca izlendi, viral oldu

Dünyaca ünlü karikatüristten Arda Güler animasyonu! Milyonlarca izlendi, viral oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Arda Güler'in Real Madrid formasıyla ilk golünü atması gündemdeki yerini korurken dünyaca ünlü karikatürist Hamid Sahari tarafından paylaşılan bir animasyon sosyal medyada viral oldu. Animasyon milyonlarca defa izlendi.

Instagram'da 1.5 milyon takipçisi bulunan Hamid Sahari, Real Madrid ile ilk golünü kaydeden Arda Güler için hazırladığı animasyonu paylaştı. Video sosyal medyada kısa sürede 3 milyondan fazla kez izlendi.

Animasyonun girişinde bir fidanın başında bekleyen Arda Güler, fidanı büyümediği için üzülüyor. Yanına gelen Carlo Ancelotti'ye de durumdan şikayet ediyor.

Ancelotti de Arda Güler'e moral vermek için üzerinde "Efsaneler" yazan bir kitabı okumaya başlıyor.

Animasyon, kulübe genç yaşta katılan Casillas, Ramos, Benzema ve Ronaldo'nun fidanlarını suladıklarını sahnelerle devam ediyor.

4 futbolcunun fidanlarını zor şartlara karşı nasıl korudukları da gösteriliyor.

Ancelotti'nin anlattığı hikayenin sonunda ise 4 futbolcunun fidanları, üzeri ödüller ve kupalarla dolu büyük ağaçlara dönüşüyor.

Arda Güler de Ancelotti'nin anlattığı hikayeyi dinlerken mutlu oluyor.

Hikayeden ders çıkaran Arda Güler de ayağa kalkarak fidanını sulamaya başlıyor.

Animasyonun sonunda ise Ancelotti, Modric, Rudiger ve Bellingham'ın çalışmalarına devam eden Arda Güler'i destekledikleri görülüyor.

NE OLMUŞTU?

Celta Vigo deplasmanında 90'ıncı dakikada oyuna giren Güler, Arda 90+4. dakikada Real Madrid'deki ilk golünü atmıştı. Arda Güler, maçın ardından duygularını şöyle anlatmıştı:

"İlk golümü attığım için çok mutluyum. İnşallah daha fazlası da gelecek. Bunun için sıkı çalışmaya devam edeceğim."

Ancelotti de Güler için, "Çok az süre aldı ama bir şeyler yapacağından emindim. Büyük bir yetenek. Çok güzel bir gol oldu. Burada çok büyük bir geleceği var. Bundan çok eminiz" ifadelerini kullanmıştı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İtalyan basını duyurdu! Süper Lig devinin şampiyonluk projesi Jose Mourinho - Sporİtalyan basını Süper Lig'deki sürpriz gelişmeyi duyurduTümer Metin'den Süper Lig şampiyonluğuna dair flaş açıklamalar: '101 puanla...' - SporŞampiyonluğa dair flaş iddia!UEFA'nın yeni sistemi belli oldu! Şampiyonlar Ligi kura çekimi formatı değişiyor - SporUEFA'nın yeni sistemi belli oldu! Şampiyonlar Ligi kura çekimi formatı değişiyorSüper Lig'de en çok değer kaybeden 10 futbolcu belli oldu! 6'sı aynı takımdan! İlk sırada ise... - Spor6'sı aynı takımdanAykut Kocaman şampiyonluk favorisini açıkladı! Galatasaray ve Fenerbahçeli taraftarları şaşırtan yorum - SporAykut Kocaman'dan şaşırtan yorumGalatasaraylı Mauro Icardi'den tekmelenerek öldürülen kedi Eros için adalet çağrısı 'Bugün Eros'a yarın bize' - Spor'Bugün Eros'a yarın bize'Galatasaray'da Muslera için karar vakti! Ailesi toplanıp Uruguay'a gitmişti! İşte gerçekler - SporMuslera için karar vakti geldi çattı!Şampiyonlar Ligi'nde 14 sene sonra bir ilk yaşandı! Çeyrek finalistler belli oldu - SporŞampiyonlar Ligi'nde 14 sene sonra bir ilk yaşandı! Çeyrek finalistler belli olduBeşiktaş’ın hocası kendi söylüyor, kendi dinliyor, oyun değişmiyor... Santos’tan aynı nakarat - SporSantos’tan aynı nakaratGalatasaray Başkanı Dursun Özbek, hakemler hakkındaki açıklamaları sebebiyle PFDK'ye sevk edildi - SporGalatasaray Başkanı Dursun Özbek, hakemler hakkındaki açıklamaları sebebiyle PFDK'ye sevk edildi
Sonraki Haber Yükleniyor...