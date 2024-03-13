Dünyaca ünlü karikatüristten Arda Güler animasyonu! Milyonlarca izlendi, viral oldu

Arda Güler'in Real Madrid formasıyla ilk golünü atması gündemdeki yerini korurken dünyaca ünlü karikatürist Hamid Sahari tarafından paylaşılan bir animasyon sosyal medyada viral oldu. Animasyon milyonlarca defa izlendi.

Instagram'da 1.5 milyon takipçisi bulunan Hamid Sahari, Real Madrid ile ilk golünü kaydeden Arda Güler için hazırladığı animasyonu paylaştı. Video sosyal medyada kısa sürede 3 milyondan fazla kez izlendi.

Animasyonun girişinde bir fidanın başında bekleyen Arda Güler, fidanı büyümediği için üzülüyor. Yanına gelen Carlo Ancelotti'ye de durumdan şikayet ediyor.

Ancelotti de Arda Güler'e moral vermek için üzerinde "Efsaneler" yazan bir kitabı okumaya başlıyor.

Animasyon, kulübe genç yaşta katılan Casillas, Ramos, Benzema ve Ronaldo'nun fidanlarını suladıklarını sahnelerle devam ediyor.

4 futbolcunun fidanlarını zor şartlara karşı nasıl korudukları da gösteriliyor.

Ancelotti'nin anlattığı hikayenin sonunda ise 4 futbolcunun fidanları, üzeri ödüller ve kupalarla dolu büyük ağaçlara dönüşüyor.

Arda Güler de Ancelotti'nin anlattığı hikayeyi dinlerken mutlu oluyor.

Hikayeden ders çıkaran Arda Güler de ayağa kalkarak fidanını sulamaya başlıyor.

Animasyonun sonunda ise Ancelotti, Modric, Rudiger ve Bellingham'ın çalışmalarına devam eden Arda Güler'i destekledikleri görülüyor.

NE OLMUŞTU?

Celta Vigo deplasmanında 90'ıncı dakikada oyuna giren Güler, Arda 90+4. dakikada Real Madrid'deki ilk golünü atmıştı. Arda Güler, maçın ardından duygularını şöyle anlatmıştı:

"İlk golümü attığım için çok mutluyum. İnşallah daha fazlası da gelecek. Bunun için sıkı çalışmaya devam edeceğim."

Ancelotti de Güler için, "Çok az süre aldı ama bir şeyler yapacağından emindim. Büyük bir yetenek. Çok güzel bir gol oldu. Burada çok büyük bir geleceği var. Bundan çok eminiz" ifadelerini kullanmıştı.