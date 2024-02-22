Dünyanın en iyisi olduğunu ilan eden Hakan Çalhanoğlu, idolünü açıkladı

İtalya Serie A ekiplerinden Inter'de forma giyen Türk futbolcu Hakan Çalhanoğlu, son yıllardaki oyununa dikkat çekerek zirvede olduğunu öne sürdü.

İtalyan devi Inter'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu, dünyanın en iyi oyun kurucusu olduğunu açıkladı.

DAZN'a konuşan Çalhanoğlu,kendisinden sonra en iyi oyun kurucu oyuncuların Rodri, Toni Kroos, Joshua Kimmich ve Enzo Fernandez olduğunu belirtti.

HAKAN ÇALHANOĞLU: KİMSE ATAMAZ

Attığın gollerin zorluğunu ön plana çıkaran Türk oyuncu, "Benim attığım golleri kimse atamaz. 1 metreden gol atmıyorum. Uzaktan, belki frikikten... Zor goller atıyorum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan geçen sezon Türkiye'de Fatih Karagümrük'ü çalıştıran Andrea Pirlo'nun idolü olduğunu söyleyen Hakan Çalhanoğlu, "Oyun şeklini, sahadaki sakin tavrını severdim. Stres hissetmiyordu. EURO 2012'de Joe Hart'a attığı golü hatırlıyorum." açıklamasında bulundu.