Dünyaya yine rezil olduk! Futbolumuzla değil olaylarımızla varız

Futbol terörü yüzünden bir defa daha dillere düştük. Zaten dipte olan imajımız artık zor toparlanır! Trabzon’da ringe dönen yeşil zemindeki yumruklar, döner tekmeler, kısacası büyük rezalet dünyanın gündemine oturdu. FIFA Başkanı “Sorumlulara derhâl hesap sorulmalı” dedi. “Cinnet, kaos” başlıkları atan Batı medyası “Türkiye’de işler yine ters gidiyor” diye yazdı.

Trabzon’da maç sonu yaşananlar dünya gündemine girdi. Dış basın maalesef ama maalesef bir kez daha bizi futbolumuzla değil olaylarla gördü.

'SKANDAL' YORUMLARI

İşte öne çıkan rezilliğimize bakışlar… Marca: “Bu ne ilk ne de son olacak: Türk futbolundan bir kez daha üzücü görüntüler geliyor.”

Bild: “Türkiye Birinci Ligi’nde inanılmaz sahneler!” Mundo Deportivo: “Türk futbolunda yeni bir talihsiz olay. Ne yazık ki bu son olmayacak.”

MEYDAN SAVAŞI!

AS: “F.Bahçeli oyuncular saha ortasında kutlama yaptı. Ev sahibi taraftarların istilası başladı ve her şey oyuncularla talihsiz bir meydan savaşıyla sona erdi.”

Mirror: “Trabzonspor taraftarlarının sahayı basmasının ardından F.Bahçeli oyuncular tünele koştu.”

Sky Sports: “Skandal! Türk taraftarlar sahaya hücum edip oyunculara saldırdı.”

Kicker: Türkiye’de skandal: Trabzonspor taraftarları sahaya hücum edip, Fenerbahçe oyuncularına saldırdı.

FIFA BAŞKANI INFANTİNO: KABUL EDİLEMEZ

∂ Dünya futbolunun patronu FIFA başkanı Gianni Infantino olayları yorumladı: Türkiye Süper Lig maçının ardından tanık olunan şiddet kesinlikle kabul edilemez. Bunların saha içinde ya da dışında, sporumuzda ya da toplumumuzda yeri yoktur. Futbolda istisnasız tüm oyuncular, dünyanın dört bir yanındaki pek çok insana keyif veren bu oyunu oynamak için güvende ve emniyette olmalıdır. Faillerin sorumlu tutulmalarını sağlamaya çalışıyorum.