Dursun Özbek Aziz Yıldırım'ı 3 milyon euro zarar ettiren Aurier'i transfer etti!

Galatasaray 32 yaşındaki Fildişili sağ bek Serge Aurier ile anlaşmaya vardı. Nottingham Forest'ın son dakikada kiralama ücretinden vazgeçmesi üzerine tecrübeli futbolcuyla yeniden görüşmelere başlayan Sarı Kırmızılı yöneticilerin oyuncuyu İstanbul'a getirmek için özel jet hazırladığı ortaya çıktı.

Sacha Boey'in Bayern Münih'e imza atmasının ardından Assingnon, Zeki Çelik ve Youcef Atal gibi isimleri gündemine alan Galatasaray'a ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'dan müjdeli haber geldi.

AURİER GALATASARAY'IN GÜNDEMİNDE YER ALIYOR

Rennes ile Assignon için temasta olan, ancak futbolcunun Premier Lig ekiplerinin ilgisi nedeniyle ikna edemeyen sarı-kırmızılılar, daha düşük maliyetli bir isimde karar kıldı. Doğrudan katkı verecek bir ismi kadrosuna katmak isteyen Galatasaray, Fildişili futbolcu Serge Aurier'i gündemine aldı.

FOREST SON ANDA KİRALAMA BEDELİ İSTEDİ

Tecrübeli oyuncu ve kulübü Nottingham Forest ile transfer için masaya oturuldu. Aslan, oyuncuyu ikna etmesine rağmen oyuncunun kulübüyle sorun yaşadı. Nottingham Forest ile Galatasaray'ın ödeme şartlarında anlaşma sağlayamaması sonrası transfer bozuldu.

ROMANO: AURİER GALATASARAY'I ÇOK İSTİYOR

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano son durumu şöyle aktardı: "Serge Aurier'in Galatasaray'a transferi artık çok yakın! Aurier ne pahasına olursa olsun Galatasaray'ı istiyor ve iki kulüp şu anda nihai anlaşmaya varmanın eşiğindeler."

TRANSFERDE DROGBA ETKİSİ

Sarı-kırmızılıların bu transferinde eski yıldızları Didier Drogba’nın etkisi büyük oldu. Drogba’nın, vatandaşı olan Aurier’i telefonla arayarak, “Galatasaray’ın teklifini hiç düşünmeden kabul et” dediği öğrenildi.

GALATASARAY AURİER'İ UEFA'YA BİLDİRECEK

Galatasaray, Fildişi Sahilli futbolcunun ismini bugün UEFA’ya bildireceği yeni listeye de ekleyecek. Sarı-kırmızılıların bu liste için üç futbolcu değiştirme hakkı bulunuyor. Aurier aynı zamanda Ndombele ile Tottenham’dan takım arkadaşı... Sakatlığı nedeniyle 6 maç kaçıran futbolcu, iyileşmesinin ardından oynanan Brentford ve Arsenal karşılaşmalarında kadroya alınmadı.

AURİER PSG'E İMZA ATINCA VAN DER WİEL FENERBAHÇE'YE GELMİŞTİ

Kariyerinde Lens, Toulouse, PSG, Tottenham, Villarreal ve son olarak N.Forest formaları giyen Aurier, 2015'te PSG'e 10 milyon euro'ya transfer olmuştu. PSG'e imza atar atmaz sağ bek problemini çözen Fransız devi, Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'ye getirdiği Van der Wiel'in gidişine izin vermişti. Gökhan Gönül'ün yerini doldurmak için Wiel'e 'çubuklu' formayı giydiren Yıldırım, bu transferde pek de başarılı olamamıştı. Van der Wiel'e 3 milyon euro maaş ödeyen Fenerbahçe Hollandalı futbolcuyu ertesi yıl Cagliari'ye göndermişti.