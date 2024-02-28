Dursun Özbek, Livakovic'in 'efsane abisini' transfer ediyor! İşin içine Ali Koç da girdi

Sezon sonunda Real Madrid ile sözleşmesi sona erecek olan efsane orta saha Luka Modric için Galatasaray ve Fenerbahçe devreye girdi. 38 yaşındaki futbolcunun İstanbul'da oynamaya sıcak baktığı belirtilirken, Dursun Özbek ile Ali Koç'un görüşmelere başladığı bildirildi.

La Liga devi Real Madrid'in 38 yaşındaki tecrübeli Hırvat yıldızı Luka Modric ile ilgili flaş transfer iddiası gündeme geldi. Süper Lig'in iki devi Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Modric'i transfer etmek için rekabet ettiği ileri sürüldü.

MODRİC İÇİN FLAŞ TRANSFER İDDİASI

Real Madrid formasıyla sayısız başarıya imza atan Hırvat orta saha Luka Modric'in sezon sonunda eflatun beyazlı takımla olan sözleşmesi sona eriyor. 38 yaşındaki futbolcunun İspanyol ekibinden ayrılarak başka bir takıma gidip gitmeyeceği merak konusu olurken İspanyol medyasından tecrübeli oyuncu için flaş bir transfer iddiası geldi.

İspanyol basınında yer alan iddiaya göre, Süper Lig'de şampiyonluk için büyük bir rekabet içerisinde olan Galatasaray ve Fenerbahçe, Luka Modric'i kadrosuna katmak için de birbirlerine rakip oldu.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY MODRİC İÇİN DEVREDE

Real Madrid'in yaklaşık 12 yıldır formasını giyen Luka Modric ile sözleşme yenilemeyeceği ve 38 yaşındaki futbolcuya sezon sonunda teşekkür edeceğinin kaydedildiği haberde, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin, dünyaca ünlü orta saha için devreye girdiği öne sürüldü. Her iki takımın da menajerler aracılığıyla nabız yokladığı iddia edildi.

Luka Modric'e resmi teklif hazırlığında olduğu belirtilen Galatasaray ve Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncuya senelik 3.5 milyon Euro civarında bir teklif yapmayı planladıkları aktarıldı.

MODRİC İSTANBUL'A SICAK BAKIYOR

Öte yandan Suudi Arabistan ve Amerika'dan teklifler alan Modric'in, futbol hayatına Avrupa'da devam etmek istediği kaydedildi. Deneyimli yıldız, sezon sona ermeden gideceği takıma karar verecek. Hırvat orta sahanın Türkiye'yi çok sevdiği ve birçok yakın dostunun İstanbul'da yaşadığı ifade edilirken Modric'in İstanbul'da yaşamaya sıcak baktığı ve Galatasaray ile Fenerbahçe'nin ilgisinden memnun olduğu belirtildi.

PİYASA DEĞERİ 10 MİLYON EURO

Luka Modric bu sezon Real Madrid'de 29 maça çıktı. Başarılı futbolcu bu karşılaşmalarda 2 gol attı. Ayrıca 6 da asist yaptı. Güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olan Modric, Real Madrid formasıyla sayısız kupa kazandı. 1.72 boyundaki orta saha kariyerinde Tottenham, Dinamo Zagreb, Inter Zapresic, Zrinjski Mostar ve NK Zadar gibi takımlarda da ter dökmüştü. Modric Hırvatistan Milli Takım'ında ise 172 karşılaşmaya çıkarken 24 gol kaydetti.

LİVAKOVİC İÇİN MODRİC'İ ARAYIN

Bir dönem inişli çıkışı performans sergilediği performans sebebiyle Livakovic'i eleştiren Serdar Ali Çelikler, yıldız futbolcu için 'Yeni bir mentör mü tutarsınız, kaleci antrenörünü mü değiştirirsiniz, yoksa Modric'i mi ararsınız bilmiyorum ama Fenerbahçe yönetimi Livakovic'in durumuna bir el atması lazım' yorumunda bulunmuştu.