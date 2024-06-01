Dursun Özbek'ten Jose Mourinho yorumu! 'Galatasaray'ın oluşturduğu etki bayağı endişelendirmiş'

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe'nin Jose Mourinho hamlesi hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı. Özbek, "Jose Mourinho çok önemli birisi. Demek ki geçtiğimiz sezonda Galatasaray'ın oluşturduğu etki bayağı endişelendirmiş." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Spor Kulübü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda yeniden başkan seçilen Dursun Özbek, yönetim kurulu ve kurullarıyla birlikte Anıtkabir'e gitti. Burada basın mensuplarının sorularını cevaplayan Başkan Özbek, ezeli rakipleri Fenebahçe'nin teknik direktörlük görevine Jose Mourinho'yu getirmesinin sorulması üzerine dikkat çeken açıklamalar yaptı.

SEÇİM SONRASI İLK İŞİMİZ

"Her zaman yaptığımız gibi seçimlerden sonra mazbatayı aldıktan sonra yönetim kurulu olarak ilk işimiz Anıtkabir'i, Atatürk'ümüzü ziyaret etmek ve ona bağlılığımızı bildirerek, onun aydınlattığı yolda, kurduğu cumhuriyetin izinde yürüdüğümüzü ifade ederek burada hatıra defterini imzalıyoruz."

TÜRK FUTBOLUNU BİR KADEME DAHA YUKARI TAŞIMAK

"Galatasaray olan Cumhuriyet'in 100. yılında lig şampiyonluğunu kazandık, ikinci yüzyıla başlarken de 101. yıl itibariyle de o kupayı da kazandık. Galatasaray'ın bundan sonraki faaliyetleri Ali Sami Yen Bey'in ifade ettiği gibi Avrupalı takımları yenmek. Şimdi onun için hazırlanıyoruz. Ben buradan bütün Galatasaray taraftarlarının şehirlerini sarı kırmızılı bayraklarla donatmasını istiyorum. Yeni sezonun da Türkiye'deki kulüplerin hepsine güzel bir yıl olmasını diliyorum. Şimdi hazırlık dönemi ve bir müddet sonra ligler başlayacak. Türk futbolunu bir kademe daha yukarı taşımak için gereken tedbirler alınmış olarak güzel bir sezon geçirmeyi diliyorum."

ANA HEDEFİMİZ AVRUPA'DA BAŞARI YAKALAMAK

"Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu oynayacağız. Onun hazırlıkları çok önceden yapılıyordu. Maalesef yarış bu sezon iki takım arasında geçti. Çok önceden Şampiyonlar Ligi'ne gidecek takımlar belliydi. Onun için de hazırlıklarımız çok önceden başlamıştı. Şu anda transfer bu ayın sonuna doğru başlayacak. Biz hazırız, inşallah taraftarımızı memnun edecek bir takım kurmak için çalışıyoruz. Lig de önemli tabi ana hedefimiz Avrupa'da başarıyı yakalamak. Onun için bu sene oldukça gayret gösteriyoruz. Kimse merak etmesin biz hazırız."

JOSE MOURINHO AÇIKLAMASI

"Jose Mourinho çok önemli birisi. Demek ki geçtiğimiz sezonda Galatasaray'ın oluşturduğu etki bayağı endişelendirmiş diğer takımları. Onun için çok yüksek maliyetli... Bu sene daha sıkı çalışıyorlar, öyle gözüküyor. Hiç fark etmez. Galatasaray Galatasaray'dır. Galatasaray her zaman kazanan takımdır. Özellikle mayıslara gelince artık herkes mayısların kimin olduğunu biliyor. Bundan sonra da öyle olacaktır. 5. yıldıza hazırlanıyoruz biz. İnşallah önümüzdeki sezon sonunda da 5. yıldızı takmış olacağız."