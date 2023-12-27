Eljif Elmas 25 milyon Euro'ya RB Leipzig'de! Fenerbahçe satıştan pay alacak

27 Aralık 2023 20:25 - Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2023 20:27

Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig, İtalya şampiyonu Napoli'den Eljif Elmas'ı resmen kadrosuna kattı.

Leipzig, bir dönem 2017-19 yılları arasında 2 sezon Fenerbahçe forması da giyen Kuzey Makedonyalı 24 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.

FENERBAHÇE'YE 6.25 MİLYON EURO

Genç oyuncu için Alman kulübünün Napoli'ye 25 milyon Euro bonservis ödeyeceği gelen bilgiler arasında. Fenerbahçe, bu transferden yüzde 25 pay pay alacak.

Eljif Elmas bu sezon Napoli formasıyla ligde 11 maça çıkarken, 2 kez de fileleri havalandırdı.

FUTBOLCU SATIŞLARINDAN DEV GELİR

Futbolcu satışından sadece geçen yaz 56 milyon euro gelir elde eden Fenerbahçe, Polonyalı yıldız Sebastian Szymanski'den devre arasında servet kazanabilir. 24 yaşındaki futbolcu İngiliz devlerini peşine taktı.