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Eljif Elmas 25 milyon Euro'ya RB Leipzig'de! Fenerbahçe satıştan pay alacak
Fenerbahçe'nin 2019 yazında 16 milyon euro bonservis + sonraki satıştan %25 pay karşılığı Napoli'ye sattığı Makedon futbolcu Eljif Elmas, 25 milyon euroya Bundesliga devi RB Leipzig'e transfer oldu.
Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig, İtalya şampiyonu Napoli'den Eljif Elmas'ı resmen kadrosuna kattı.
Leipzig, bir dönem 2017-19 yılları arasında 2 sezon Fenerbahçe forması da giyen Kuzey Makedonyalı 24 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.
FENERBAHÇE'YE 6.25 MİLYON EURO
Genç oyuncu için Alman kulübünün Napoli'ye 25 milyon Euro bonservis ödeyeceği gelen bilgiler arasında. Fenerbahçe, bu transferden yüzde 25 pay pay alacak.
Eljif Elmas bu sezon Napoli formasıyla ligde 11 maça çıkarken, 2 kez de fileleri havalandırdı.
FUTBOLCU SATIŞLARINDAN DEV GELİR
Futbolcu satışından sadece geçen yaz 56 milyon euro gelir elde eden Fenerbahçe, Polonyalı yıldız Sebastian Szymanski'den devre arasında servet kazanabilir. 24 yaşındaki futbolcu İngiliz devlerini peşine taktı.
Düzenleyen: Kemal Ilıkan - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi