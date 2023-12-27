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    Premier League devlerinin Sebastian Szymanski yarışı! Fenerbahçe'nin yıldızı transferin gözdesi oldu

    Futbolcu satışından sadece geçen yaz 56 milyon euro gelir elde eden Fenerbahçe, Polonyalı yıldız Sebastian Szymanski'den devre arasında servet kazanabilir. 24 yaşındaki futbolcu İngiliz devlerini peşine taktı.

    Premier League devlerinin Sebastian Szymanski yarışı! Fenerbahçe&#039;nin yıldızı transferin gözdesi oldu
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanski, Premier League devlerinin transfer listesine girdi. Geçtiğimiz yaz Rusya'nın Dinamo Moskova takımında 9.7 milyon euro bonservisle transfer edilen 24 yaşındaki futbolcunun devre arası transfer döneminde takımda kalıp kalmayacağı merak konusu.

    POLONYA MEDYASINDAN TRANSFER İDDİASI

    Sarı-Lacivertli formayla hem Süper Lig'de hem de Avrupa maçlarındaki performansıyla adından söz ettiren Szymanski ile ilgili ülkesi Polonya'da dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı.

    Rzeczpospolita'nın haberine göre Liverpool, Chelsea ve Manchester United, Sebastian Szymanski'ye özel ilgi gösteriyor. Haberde Szymanski'yi gündeminde tutan takımlardan birinin de Napoli olduğu öne sürüldü.

    Napoli'de sözleşmesinin son yılında olan Piotr Zielinski'nin geleceğinin belirsizliğini koruduğu ve Serie A şampiyonunun yeni bir orta sahaya ihtiyaç duyabileceği aktarıldı.

    Bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplam 29 maça çıkan Szymanski, 11 gol ve 10 asistlik skor katkısı verdi. Yıldız ismin Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

    Premier League devlerinin Sebastian Szymanski yarışı! Fenerbahçe'nin yıldızı transferin gözdesi oldu

    Sezon başında teknik direktör İsmail Kartal'ın ısrarla istediği Rade Krunic'in transferi son anda gerçekleşmemişti.

    RADE KRUNİC TRANSFERİNDE SON DURUM

    Hırvat "6 numara" Rade Krunic'i devre arasında transfer etmek için girişimlerde bulunan Fenerbahçe'ye Milan'dan bir kez daha kötü haber geldi. Tutto Mercato'nun haberine göre Milan, yine sakatlıklardan dolayı Krunic'i takımda tutma kararı alabilir.

    Bu sezon ligde sakatlığı sebebiyle 3 maç kaçıran Rade Krunic, Serie A'daki son 4 maçta ise süre alamadı. 30 yaşındaki Krunic'in Milan ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Sebastian SzymanskiFenerbahçeRade Krunic
    Haberler > Spor > Premier League devlerinin Sebastian Szymanski yarışı! Fenerbahçe'nin yıldızı transferin gözdesi oldu
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