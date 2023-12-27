Derbi hakemini 'Türkiye' bildi!

27 Aralık 2023 13:35 - Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2023 13:35

Süper Lig'de zirve yarışı doludizgin devam ederken, Ankaragücü-Rizespor maçı sonrası hakem Halil Umut Meler'e yönelik gerçekleştirilen saldırı hem Türkiye'nin hem de dünyanın gündemine oturdu. Tüm bunların gölgesinde peş peşe oynanacak olan kritik iki derbinin hakemleri de merak konusu haline geldi.

24 Aralık'ta Fenerbahçe, Süper Lig'in 18'inci haftasında evinde Galatasaray'ı ağırladı. Karşılaşmaya atanan hakem ise Arda Kardeşler oldu. Golsüz beraberlikle sona eren karşılaşma sonrası Kardeşler'in performansı tartışılırken, gözler 5 gün sonra yine iki takım arasında oynanacak olan Süper Kupa finaline çevrildi.

SÜPER KUPA MAÇINII BİTİGEN YÖNETECEK

Suudi Arabistan'da 29 Aralık Cuma günü oynanacak Turkcell Süper Kupa maçını hakem Abdulkadir Bitigen'in yöneteceği açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki karşılaşmada Bitigen'in yardımcılıklarını Erdem Bayık ile Mustafa Savranlar üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Volkan Bayarslan yapacak.

ÖMER FARUK ÜNAL'DAN NOKTA ATIŞI

Her iki karşılaşmadan önce hakem atamalarına dair açıklamalarda bulunan gazetemizin spor yazarı Ömer Faruk Ünal, derbilerin hakemlerini doğru tahmin etti.

"Süper Lig'de 17'nci haftanın hakem tayinlerine bakınca bu iki derbi için kanaat sahibi olabiliyoruz" diyen Ünal, "18'inci haftadaki derbi için benim ilk aklıma gelen Abdulkadir Bitigen fakat öncesinde atandığı Ankaragücü-Hatayspor maçı var. Bu maçtan dolayı eğer Bitigen ilk derbiye çıkmazsa Suudi Arabistan'daki maçın hakemi olur. Bu maça da Bitigen atanmazsa Arda Kardeşler olur mu olmaz mı, olabilir" ifadelerini kullandı.

Her iki müsabakanın da hakemini doğru tahmin eden Ünal, "Bu iki derbiyi Abdulkadir Bitigen ve Halil Umut Meler arasında bölüşürler diye düşünüyorum ancak buradaki derbide Arda Kardeşler atanırsa Abdulkadir Bitigen Süper Kupa finaline gider" dedi.