TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’dan, bu atamalara izin veren MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’dan, sahadaki hakem Yasin Kol’dan ve AVAR’daki coğrafi hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy’dan büyüksün Galatasaray.

Düzen, organizasyon, istikrar, kusura bakmayın ama hepsine karşı kazandı Galatasaray.

Tamam, Cherif’in pozisyonu penaltı.

Soruyorum; Sane’nin ki ve de golden önce Oostorwolde’nin Osimhen’in ayağına bastığı pozisyon penaltı değil miydi?

İyiler mutlaka kazanır

Elbette penaltıydı ama şahin göz Yasin Kol çalmadı.

Ama derler ki, “İyiler mutlaka kazanır.”

Ne kadar da doğru bir söz.

Devamında Galatasaray golü buldu. Osimhen ile skoru üretti ve hafta boyu anlattığım Okan Buruk’un ilk yarıda skoru ve taraftarı arkasına alma planı gerçeğe dönüştü.

Aslan ligi kırdı

Sonrası mı? Kendim ettim kendim buldum misali, hakeme bariz küfrü pas geçilen Ederson, net penaltıda yaptığı itiraz sonrası oyun dışı kaldı.

Barış Alper’in penaltıyı gole çevirmesi ile Galatasaray tarihî rakibini de, ligi de kırdı.

Bu yarışta yine kazanan Okan Buruk’un Galatasaray’ı oldu.

Biraz saygı, fazlası ile de alkışı hak etti Okan Buruk.

Son söz mü? Şen olan Galatasaray şen ola!

Maçın adamı: Okan Buruk

