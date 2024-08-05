En kötü sezon böyle olsun! Tarihin en kötüsünü 2 kupayla telafi etti

Ligde tarihinin en kötü sezonunu yaşamalarına rağmen telafisini iki kupayla yaptıklarını belirten asbaşkan Mete Vardar, "Beşiktaş ne kadar büyük bir kulüp olduğunu herkese bir defa daha gösterdi" dedi.

MURAD TAMER'İN HABERİ - Süper Kupa finalinde Galatasaray’ı 5-0 gibi tarihî bir skorla yenerek zafere uzanan Beşiktaş’ta keyifler yerinde. En az kupanın kazanılması kadar, farklı galibiyetin kazandırdığı öz güven için de sevinç yaşanıyor. Gazetemize konuşan siyah beyazlı kulübün asbaşkanı Mete Vardar, elde ettikleri farklı galibiyetin sezonun muhteşem geçeceğinin işareti olduğunu belirterek, “Giovanni van Bronckhorst, oyuncular tarafından çok sevilen, çok iyi bir teknik adam. Bunu gösterebilmesi için ihtiyaç duyduğu motivasyonu en iyi şekilde sağladı” sözlerini kullandı.

YENİLER DE YOLDA

Ligde tarihin en kötü performansının yaşanıldığı sezonu iki kupayla kapattıklarına dikkati çeken Vardar, “En kötü sezonumuz böyle olsun. Beşiktaş ne kadar büyük bir kulüp olduğunu herkese bir defa daha gösterdi” sözlerini kullandı. Yeni transferlerin performansına da değinen tecrübeli yönetici, “İmmobile tam tahmin ettiğimiz şekilde katkı sağlıyor. Ondan beklediklerimizi ilk maçta göstermeye başladı. Rafa Silva ve Gabriel Paulista da tam olarak Beşiktaş’ın ihtiyaç duyduğu isimler. Yapılacak yeni takviyelerle de çok daha güçlü bir takım olacağız” dedi.

YENİ KARİZMA CİRO

İtalyan basını, Beşiktaş’ın Süper Kupa finalindeki 5-0’lık zaferine yer verirken, Ciro İmmobile’nin performansına da dikkati çekti. Tuttosport’ta, İtalyan yıldızın Türkiye’de vakit kaybetmeden karizmasını gösterdiği belirtilirken, “Eski Lazio kaptanı, İstanbul’daki finalde tam bir kahramandı” yorumu yapıldı. İngiliz basını da derbiye büyük ilgi gösterdi. Daily Record gazetesinde, “Rangers’ın eski teknik direktörü Gio’nun ateşi Türkiye’yi sardı. Sezon şampiyonuna 5 gol atmak tam bir bozgundu” denildi.

KUPA DIŞINDAKİ KAZANIMLAR

◾ Rafa Silva tam isabet.

◾ İmmobile sanki 40 yıllık Kartal.

◾ Onana yeni transfer gibi.

◾ Mustafa Hekimoğlu parlıyor.

◾ BONUS: Van Bronckhorst ve takım büyük öz güven kazandı.