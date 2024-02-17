Erden Timur ile Okan Buruk'un en büyük transfer hatası! 22 maçta 0 gol 2.8 milyon euro maaş

Yaz ayı transfer döneminde Zaniolo'yu Aston Villa'ya, Yunus Akgün'ü ise Leicester City'e gönderen Galatasaray'da 24 yaşındaki futbolcunun transferi tam bir hayal kırıklığı oldu. Sarı Kırmızılı kulüpten 2.8 milyon euro maaş alan oyuncunun menajeri flaş bir açıklama yaparken, Pablo Bueno'nun 'Oyuncum Brezilya'ya değil giderse Avrupa'ya gider' sözleri oldukça dikkat çekti.

Yarıştığı üç kulvarda yoluna doludizgin devam eden Galatasaray'da yüzler gülüyor. Son olarak UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Sparta Prag'ı 3-2 mağlup ederek tur için büyük avantaj elde eden sarı-kırmızılılar, sezon başında hareketli bir transfer dönemi geçirdi. Aslan, Icardi, Zaha, Ziyech, Sanchez ve Ndombele gibi tanınmış birçok ismi takıma kazandırdı.

TETE'YE 2.8 MİLYON EURO MAAŞ

Galatasaray'ın en çok konuşulan transferlerinden biri de Tete oldu. Sarı-kırmızılılar, son olarak Shakhtar Donetsk forması giyen ve adı Fenerbahçe ile de anılan Brezilyalı futbolcuyu da renklerine bağladı. Cimbom, Tete ile 4+1 yıllık sözleşme imzalarken, oyuncuya 2.8 milyon Euro maaş ve toplam 3.1 milyon Euro imza ücreti ödeneceği duyurdu.

ÜLKESİNE GİDECEĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Büyük umutlarla transfer edilen 24 yaşındaki yıldız, performansıyla beklentilerin altında kaldı. Ara transfer döneminde takımdan ayrılacağı konuşulan Tete'nin ülkesi Brezilya'ya döneceği ve Gremio ile Palmerias'ın oyuncuyla ilgilendiği öne sürülmüştü.

Brezilya'da transfer dönemi devam ederken, Tete'nin menajeri Pablo Bueno, oyuncusunun ülkeye dönüş ihtimali üzerine konuştu.

BREZİLYALI GAZETECİ AÇIKLAMIŞTI

Brezilyalı gazeteci Jorge Nicola'ya açıklamalarda bulunan Bueno, Tete'nin Palmerias'a transfer olma olasılığının bulunmadığını söyledi.

TETE'NİN MENAJERİ DUYURDU

24 yaşındaki futbolcunun Brezilya'ya dönme şansı olmadığını belirten Pablo Bueno, Tete'nin Galatasaray'dan ayrılması halinde kariyerini Avrupa'da sürdüreceğini vurguladı.

Tete bu sezon Galatasaray formasıyla 32 maça çıktı. Brezilyalı futbolcu, 3 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi. Sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden Tete'nin sözleşmesinde 1 yıl da opsiyon bulunuyor. 24 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeriyse 20 milyon Euro. Süper Lig'de 22 maçta henüz golle tanışamayan Tete'nin hem Erden Timur hem de Okan Buruk cephesinde büyük hayal kırıklığı oluşturduğu öğrenilirken, oyuncu hakkında taraftarların '2.8 milyon euro maaş alıp böyle bir istatistik sergileyen adamı hangi Avrupa kulübü alır? serzenişlerinin yapıldığı gözlemlendi.