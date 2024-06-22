Eski futbolcu Ümit Karan'dan TFF'ye çağrı! 'Gönder abi Montella'yı'

Eski futbolcu Ümit Karan, A Milli Takım'ın Portekiz'e 3-0 mağlup olduğu maçı değerlendirdi. Karan, Afrika Kupası'nı örnek göstererek, Montella'nın gönderilmesi gerektiğini söyledi.

Avrupa Şampiyonası'na Gürcistan galibiyetiyle başlayan A Milli Takım, Portekiz'e 3-0 mağlup oldu. Maçın ardından Sky Sports'a değerlendirmeler yapan eski futbolcu ve yorumcu Ümit Karan, Montella'nın kovulması gerektiğini söyledi.

Ümit Karan şu ifadeleri kullandı:

GÖNDER ABİ MONTELLA'YI

Fildişi, hocasını yollayarak Afrika Kupası'nda şampiyon oldu. Bunu biz de uygulayabiliriz. Gönder abi Montella'yı, getir başka bir teknik adam. Şampiyonada kovulmayacak diye bir şey yok. Olmadı kardeşim, yapamadı. Pırıl pırıl gençlerimiz var, izleyemiyoruz.

TAKIMCILIĞI BIRAKALIM

Takımcılığı bırakalım! Belki de 1 maçımız kaldı. Oyuncuların kenetlenmesi lazım. Ben milli takıma canımı verirdim. Sadece kulübede olsam bile beni mutlu eder.