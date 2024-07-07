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Eski HDP milletvekili Ferhat Encü'den yeni paylaşım! Bu kez de Hollandalı oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Eski HDP milletvekili Ferhat Encü&#039;den yeni paylaşım! Bu kez de Hollandalı oldu
Euro 2024, A Milli Futbol Takımı, Hollanda, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye-Portekiz karşılaşmasının ardından yaptığı "yaşasın Portekiz" paylaşımıyla tepki çeken eski HDP Milletvekili Ferhat Encü, Hollanda maçının ardından yine bir paylaşımda bulundu. Encü'ye tepki yağdı.

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 çeyrek final karşılaşmasında Hollanda ile kozlarını paylaştı. Ay yıldızlılar ilk yarısında 1-0 öne geçtiği maçta skoru koruyamadı, sahadan 2-1 mağlup ayrılarak turnuvaya veda etti.

ENCÜ'DEN YENİ PAYLAŞIM

Türkiye'nin F Grubu 3'üncü maçında Portekiz'e 3-0 mağlup olmasının ardından "Biji Portekiz" paylaşımı yapan HDP 26. Dönem Şırnak Milletvekili Ferhat Encü, büyük tepki çekmişti. Encü, Hollanda maçının ardından yeni bir paylaşımda daha bulundu.

Hollanda'ya kaybederek turnuvaya veda etmemizin ardından yine sahneye Ferhat Encü, bu kez de "Biji Hollanda" yazdı. Encü, bu paylaşımıyla sosyal medyadan tepki topladı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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