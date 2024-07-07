Eski HDP milletvekili Ferhat Encü'den yeni paylaşım! Bu kez de Hollandalı oldu

Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Türkiye Gazetesi 7 Temmuz 2024 10:44 - Güncelleme: 7 Temmuz 2024 10:44 - Güncelleme:

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Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi

Türkiye-Portekiz karşılaşmasının ardından yaptığı "yaşasın Portekiz" paylaşımıyla tepki çeken eski HDP Milletvekili Ferhat Encü, Hollanda maçının ardından yine bir paylaşımda bulundu. Encü'ye tepki yağdı.