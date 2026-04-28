Eskişehirspor, Balıkesirspor'u 3 golle devirdi: 2. Lig yolunda ilk adım
Nesine 3. Lig play-off birinci tur rövanş müsabakasında ilk maçta 2-1 yenildiği Balıkesirspor'u 3-0 mağlup eden Eskişehirspor, adını bir üst tura yazdırdı.
Eskişehirspor, Nesine 3. Lig play-off birinci tur rövanşında Balıkesirspor ile karşı karşıya geldi.
ES ES BİR ÜST TURDA
Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu'nda oynanan müsabakayı 3-0 kazanan Eskişehirspor, bir üst tura yükseldi.
Kırmızı siyahlı ekibe galibiyeti getiren golleri 19 ve 63. dakikalarda Akın Akman ve 90+3. dakikada Christopher Jakob Kröhn kaydetti.
İKİNCİ TURDA RAKİP AYVALIKGÜCÜ
İlk mücadelede Balıkesirspor'a 2-1 kaybeden Eskişehirspor, rövanşta rakibini 3-0 mağlup ederek ikinci turda Ayvalıkgücü Belediyespor'un rakibi oldu.
PLAY-OFF ETABI BİRİNCİ TURUNDA ALINAN SONUÇLAR
3. Grup
Karadeniz Ereğli Belediyespor-Yozgat Belediyesi Bozokspor: 0-3 (0-1)
52 Orduspor FK-Fatsa Belediyespor: 4-1 (3-1)
4. Grup
Eskişehirspor-NEV Sağlık Grubu Balıkesirspor: 3-0 (1-2)
Karşıyaka-Ayvalıkgücü Belediyespor: 0-2 (0-0)