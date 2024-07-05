Euro 2024'e damga vuran "bozkurt" işareti hakkında çarpıcı anket

Milli futbolcu, Merih Demiral'ın gol sevinciyle Euro 2024'e damga vuran bozkurt işareti hakkında Türk halkının düşünceleri ortaya çıktı. Areda Survey, bozkurt işaretini vatandaşlara sordu. Kamuoyu araştırmasına katılanların çoğunluğu bozkurt işaretinin ırkçı bir işaret olmadığı konusunda hemfikir İşte araştırmadan çarpıcı sonuçlar.

EURO 2024'dün en çok konuşulan ülkesi Türkiye, son 16 tur maçında Avusturya karşısında devleşerek çeyrek finale yükseldi. Türkiye'nin başarısını hazmedemeyen UEFA, bozkurt işareti yapan Merih Demiral'a 2 maç ceza verdi. Çifte standart sonrasında çarpıcı anket sonucu ortaya çıktı.

Türk halkı, bozkurt işareti hakkında ne düşünüyor? Avusturya'da yasak olmasına ne diyor? Erdoğan'ın Hollanda maçına gitmesini nasıl karşılıyor? İşte Areda Survey tarafından yapılan anketin sonuçları...

TÜRK HALKI BOZKURT İŞARETİNE YÖNELİK KARARA TEPKİLİ

Areda Survey araştırma şirketi, Merih Demiral’ın Türkiye-Avusturya maçında yaptığı bozkurt işareti ve sonrasında yaşanan olaylarla ilgili sıcağı sıcağına bir araştırma gerçekleştirdi! Araştırmaya göre, Türk halkının yüzde 77,2’si Merih Demiral’ın yaptığı bozkurt işaretini ırkçı bir hareket olarak görmüyor. Yüzde 22,8’i ise bu fikre katılmıyor ve bu işareti ırkçı bir hareket olarak değerlendiriyor.

Araştırmaya katılanların yüzde 79’u, Türklere özgü olan bozkurt işaretinin Avusturya’da yasak olmasına tepkili! Yüzde 21’i ise bu yasağı doğru buluyor.

AVRUPA'DA YAŞAYAN TÜRKLERE IRKÇILIK UYGULANIYOR

Araştırmada, Türklerin Avrupa’daki varlığı da irdeleniyor ve katılımcıların yüzde 67,3’ü, Avrupa’da yaşayan Türklere karşı ırkçı bir tutumun var olduğunu söylüyor. Yüzde 32,7’sine göre ise Avrupa’da böyle bakış açısı yok.

ERDOĞAN'IN MİLLİ TAKIMA DESTEĞİ MEMNUNİYETLE KARŞILANIYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Türkiye-Avusturya maçında yaşanan olaylardan sonra şampiyonayı takip etmek için Almanya’ya gidecek olması, Türk halkının yüzde 72,8’i tarafından memnuniyetle karşılanıyor ve Erdoğan’ın takımına ve ülkesine sahip çıktığını göstermeye gittiğini düşünüyor. Katılımcıların yüzde 27,2’si ise, bu kararı yanlış bulduğunu ifade ediyor ve Erdoğan’ın Avrupa şampiyonasına gitmek istemesinin olayları daha da artıracağını düşünüyor.