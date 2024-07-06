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EURO 2024'te İngiltere, İsviçre'yi penaltılarla eleyerek yarı finale yükseldi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
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Euro2024, İngiltere, İsviçre, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

EURO 2024 çeyrek final eşleşmesinde İngiltere ve İsviçre karşı karşıya geldi. Normal süresi 1-1 biten karşılaşmada uzatmalarda da gol sesi çıkmadı ve maç penaltılara gitti. İngiltere, penaltıları 5-4 kazanarak yarı finale yükseldi.

Almanya'nın ev sahipliğindeki EURO 2024'te çeyrek final karşılaşmasında İngiltere ile İsviçre karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. Mücadelenin ikinci yarısının büyük bir bölümü de golsüz geçilirken 75'te skordaki denge bozuldu.

NORMAL SÜRE 1-1 BİTTİ

İsviçre'de Breel Embolo, kaydettiği golle takımını öne geçirdi. Karşılaşmanın son bölümüne İsviçre'nin üstünlüğüyle girilirken Bukayo Saka, 80'de skora dengeyi getirdi. 90 dakikada eşitlik bozulmazken mücadele uzatmaya gitti.

İNGİLTERE PENALTILARDA GÜLDÜ

İngiltere ile İsviçre arasında oynanan maçın ilk uzatma bölümünde gol sesi çıkmadı. İkinci uzatmada da denge bozulmadı ve mücadele penaltılara gitti. Penaltı atışları sonunda rakibini 5-3 mağlup eden İngiltere yarı finale yükseldi. A Milli Takım, çeyrek finalde Hollanda'yı mağlup etmesi halinde İngiltere ile karşılaşacak.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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