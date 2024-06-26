EURO 2024'te sessiz gece! Danimarka üst tura yükseldi

EURO 2024 C Grubu'nda Danimarka ile Sırbistan kozlarını paylaştı. Karşılaşmada gol sesi çıkmadı.

Son 16 turu hedefi olan Danimarka ve Sırbistan grubun son karşılaşmasında kozlarını paylaştı. Mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

GRUPTA PUAN DURUMU

Bununla birlikte Danimarka 3 puanla üst tura yükselmeyi başardı. Sırbistan ise 2 puanla grubu son sırada tamamlamış oldu. İngiltere C grubunu ilk sırada tamamlayarak son 16 turuna kalırken; Slovenya ise en iyi üçüncüler arasında yer alıyor.