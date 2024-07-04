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Eyüspor Başkanı Murat Özkaya, Kulüpler Birliği'ne başkan adayı olduğunu açıkladı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Eyüspor Başkanı Murat Özkaya, Kulüpler Birliği&#039;ne başkan adayı olduğunu açıkladı

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kulüpler Birliği Vakfı'nın yeni başkanı bugün belli olacak. Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, aday olmayacağını beyan ederken, Eyüspor Başkanı Murat Özkaya adaylığını açıkladı.

Kulüpler Birliği Vakfı'nın bugün yapılacak toplantıda yeni başkanı belli olacak. Başkan Ali Koç'un yeni dönemde göreve devam etmesi beklenmezken, sürpriz bir aday ortaya çıktı. Eyüspor Başkanı Murat Özkaya adaylığını açıkladı.

ADAY OLACAĞIM

Kulüpler Birliği Vakfı toplantısına girişi sırasında basın mensuplarıyla selamlaşan Özkaya, "Kulüpler Birliği Başkanlığı'na aday olacak mısınız?" sorusuna "Tabii ki..." cevabını verdi.

ARAT, 'HAYIR' DEDİ

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'a da toplantıya girişi sırasında aynı soru yöneltilirken, Arat bu soruyu "Hayır" diyerek cevapladı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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