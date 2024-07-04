Eyüspor Başkanı Murat Özkaya, Kulüpler Birliği'ne başkan adayı olduğunu açıkladı
Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kulüpler Birliği Vakfı'nın yeni başkanı bugün belli olacak. Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, aday olmayacağını beyan ederken, Eyüspor Başkanı Murat Özkaya adaylığını açıkladı.
Kulüpler Birliği Vakfı'nın bugün yapılacak toplantıda yeni başkanı belli olacak. Başkan Ali Koç'un yeni dönemde göreve devam etmesi beklenmezken, sürpriz bir aday ortaya çıktı. Eyüspor Başkanı Murat Özkaya adaylığını açıkladı.
ADAY OLACAĞIM
Kulüpler Birliği Vakfı toplantısına girişi sırasında basın mensuplarıyla selamlaşan Özkaya, "Kulüpler Birliği Başkanlığı'na aday olacak mısınız?" sorusuna "Tabii ki..." cevabını verdi.
ARAT, 'HAYIR' DEDİ
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'a da toplantıya girişi sırasında aynı soru yöneltilirken, Arat bu soruyu "Hayır" diyerek cevapladı.
Düzenleyen: Ahmet Polat - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi