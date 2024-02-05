Fatih Terim diye yazılır 'winner' diye okunur! Olympiakos'un baş belası oldu bileği bükülmüyor

Yunanistan Ligi'nin 21. haftasında ezeli rakibi Olympiakos ile karşı karşıya gelen Panathinaikos rakibi 2-0 yendi ve zirve takibini sürdürdü. Daha önce Olympiakos'u kupa maçında eleyen Fatih Terim'in bu galibiyeti gündeme damga vurdu.

Türkiye'nin gelmiş geçmiş en başarılı teknik direktörü olan ve Galatasaray macerasının ardından sürpriz bir kararla Yunanistan devi Panathinaikos'la anlaşmaya varan Fatih Terim 'yeşillerin' ezeli rakibi olan Olympiakos'a bir kez daha diz çöktürdü.

SAMET AKAYDİN BAKASETAS VE HUGO'YU TRANSFER ETMİŞTİ

Kendisine gelen birçok teklifi değerlendiren Fatih Terim, son olarak Yunanistan Ligi ekibi Panathinaikos'a imza atmayı tercih etti. Şampiyonluk yolunda önemli bir konumda olan takımın başına geçen tecrübeli teknik direktör, birçok kritik mücadeleye çıktı. Türkiye'den yaptığı transferlerle de dikkat çeken Fatih Terim, Bakasetas, Samet Akaydin ve Vitor Hugo gibi isimleri kadrosuna kattı. Yunanistan Süper Ligi'nde nefes kesen bir şampiyonluk yarışı devam ederken en büyük adaylardan birisi de Panathinaikos.

GEÇEN HAFTA İLK YENİLGİSİNİ ALDI

PAOK, AEK, Panathinaikos ve Olympiakos arasındaki zirve mücadelesi, her hafta futbolseverler için keyif dolu anlara sahne oluyor. Geçtiğimiz hafta lig lideri PAOK'a kaybederek zirvede yara alan Fatih Terim'in takımı, bu hafta oynanan maçta Olympiakos ile karşılaştı.

Zorlu mücadeleden Bernard ve Jeremejeff'in golleriyle rahat bir galibiyet alan Panathinaikos, puanını 47 yaparak zirveye yeniden göz kırptı. 50 puanla lider PAOK'un ve 48 puanlı AEK'ın ardından ikinci sıradaki yerini koruyan Terim, bir ayda ikinci kez Olympiakos'u üzmeyi de başardı. Göreve geldikten sonra Olympiakos'a karşı üçüncü maçını oynayan Fatih Terim, ezeli rakibine bu 3 maçta da boyun eğmedi.

OLYMPİAKOS'U ÖNCE KUPADA SONRA LİGDE GEÇTİ

Yunanistan Kupası'nda oynanan ilk iki maçta beraberlik alan Terim, rövanş mücadelesinde rakibini penaltılarla kupanın dışına itmişti. Ligde oynanan maçta da rakibini rahat bir şekilde mağlup eden Fatih Terim'in takımı, rakibini bir ay içerisinde ikinci kez üzmüş oldu. Öte yandan Fatih Terimli Panathinaikos, Yunanistan Süper Ligi'nde iç sahada oynadığı son 4 maçı da kazanarak önemli bir galibiyet serisi yakaladı. Bilindiği gibi Olympiakos Diego Martinez'le yollarını ayırıp Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Carlos Carvalhal ile anlaşmıştı.

Karşılaşmanın ardından konuşan Fatih Terim, şu ifadeleri kullandı:

"Kazandığımız için çok mutluyum. Olympiakos iyi bir takım ve bu yüzden önemli bir galibiyet. Maçtan önce ilk kez taraftarlarımızı gördüm. Bize çok fazla enerji verdiler. Onlara iyi bir sonuç vermem gerekiyordu. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Büyük bir mücadele verdik ve ilerliyoruz!"

Şu ana kadar Yunanistan'da 10 maça çıkan Terim sadece 2 kez kaybetti. Ligde PAOK'a yenilen deneyimli teknik adam Yunanistan Çeyrek Final maçı ilk maçında Atromitos'a 2-1 yenilmiş, daha sonra dişli rakibini deplasmanda 2-0 yenerek adını yarı finale yazdırmıştı. Terim son 16 turunda ise Olympiakos'u saf dışı bırakmıştı.