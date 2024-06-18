Fatih Terim, Gürcistan maçındaki Türkiye'yi değerlendirdi! 'Bu çok doğru bir hareketti'

A Milli Takım'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, Türkiye'nin Gürcistan'ı 3-1 mağlup ettiği maçı değerlendirdi. Arda Güler'e övgüler yağdıran Terim, Montalla'nın yaptığı doğru hamleyi açıkladı.

A Milli Takım EURO 2024'te F Grubu'ndaki ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 mağlup etti.

A Milli Takım'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, Türkiye - Gürcistan maçını Bein Sports Haber'e değerlendirdi.

"BU ÇOK DOĞRU HAREKETTİ"

"1-0'dan sonra direkten dönen top, sayılmayan gol ve o arada yenilen gol maalesef bizlerde biraz şok etkisi yaptı. Panik havası oluşturdu. Devre arası imdadımıza yetişti. Hocamız oyuncu değiştirmeden oyuncuların yerlerini değiştirdi. Arda'yı biraz daha içe, Barış'ı sağ kanada aldı. Bu çok doğru bir hareketti. Hem Arda daha etkili olacağı yerlerde oynadı. Hem de Barış kendisinin alışık olduğu yere geçti. Bu çok doğru bir hareketti.

"KEREM'İN ALIŞKANLIĞIDIR"

Türkiye, oyuncu değişikliklerinden sonra maçı kazanmasını bildi. Muhteşem iki gol izledik. Üçüncü golü de Kerem attı. Kerem'in alışkanlığıdır gol atmak. Golcü bir oyuncu.

"ARDA OLAĞANÜSTÜ YETENEK"

Arda, olağanüstü bir yetenek. Çok güzel bir gol attı. Herkesin atamayacağı muhteşem bir gol attı. Gürcistan kalecisi İspanya'da oynuyor. Arda'yı bilmesine rağmen bu vuruşu önleyemedi. Arda daha da iyi olacak. Büyük oyuncular bu yaşlarda da karar alabiliyor. O yüzden büyük oyuncu oluyorlar. Arda'da bu kararları alabilir. Almak yetmez, uygulayabilir de. Yeteneği buna müsait. Son saniye bile skor değişebilirdi.

KAZANMAK ÖNEMLİDİR

Golcüler yine golcü olduğunu gösterdi. Kerem de çok çabuk baskıyla topu aldı ve golünü attı. Türk Milli Takımı özellikle ikinci yarı sabırla, inatla, iyi mücadele ederek zafere uzandı. İlk maçlar zordur. Kazanmak çok önemlidir."