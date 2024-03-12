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Haberler > Spor > Fatih Terim, komşuda gönüllere taht kurdu! Yunan basını övgüler yağdırdı

Fatih Terim, komşuda gönüllere taht kurdu! Yunan basını övgüler yağdırdı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fatih Terim, komşuda gönüllere taht kurdu! Yunan basını övgüler yağdırdı

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos, Yunan Ligi'ndeki play-off karşılaşmasında ezeli rakibi Olympiakos'u 3-1'le geçti. Bu sonuçla taraftarının güvenini yeniden kazanan Terim'e, Yunan basını övgüler yağdırdı.

Yunanistan Ligi'nde normal sezonu 4.sırada tamamlaması sebebiyle Yunan basını tarafından eleştirilen Fatih Terim liderliğindeki Panathinaikos, play-off mücadelesinde ezeli rakibi Olympiakos'u 3-1 mağlup etmeyi başardı. Fatih Terim, aldığı bu sonuçla birlikte taraftarının güvenini tazeledi ve yeniden gönüllerde taht kurdu. Yunan basını karşılaşmanın ardından Fatih Terim'e övgüler yağdırdı.

Fatih Terim, komşuda gönüllere taht kurdu! Yunan basını övgüler yağdırdı - 1. Resim

TERİM, DAMGASINI VURMAYI BİLİYOR

Sport24, "Faliro'da yoncanın zaferi Terim'in mükemmel taktiksel planından geldi!" başlığını kullandığı haberde Fatih Terim'in derbilerdeki başarısına dikkat çekti: "Derbiler başka bir mesele ve "barut içen" Fatih Terim her zaman "damgasını" vurmayı biliyor ve Olympiakos'a karşı bunu her zamankinden daha güçlü bir şekilde gösterdi; sahada tam olarak ne istediğini, maçın tüm aşamalarında nasıl mücadele edeceğini ve her şeyden önce tüm "senaryoları" nasıl yöneteceğini bilen bir takım sundu. Rakip lider olmasına rağmen Panathinaikos bir an bile etkilenmedi, planına sadık kaldı."

Fatih Terim, komşuda gönüllere taht kurdu! Yunan basını övgüler yağdırdı - 2. Resim

TAKIM YÖNETİMİNDEN YÜKSEK NOT ALDI

Yunan basınından Sportime, "Terim ve aldığı risk" başlığını kullandığı haberinde, Fatih Terim'in aldığı galibiyet hakkında şu ifadelere yer verdi: "Fatih Terim, maç hazırlığı ve takım yönetiminden yüksek not alıyor. Bunlardan biri kadrodaki sürprizi, Akaidin'i kullanmasıydı. Son günlerde onu antrenmanlarda test etmesi tartışmalara yol açtı.  Fenerbahçe'den kiralık olarak alınan Türk stoper Samet Akaydın da iyi bir performans sergiledi. Terim, hemşerisine güvendi ve haklı çıktı."

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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