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Fatih Terim'in öğrencileri zirveye uçtu! Bakasetas maça damga vurdu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fatih Terim&#039;in öğrencileri zirveye uçtu! Bakasetas maça damga vurdu

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yunanistan Süper Ligi'nin 32. haftasında Fatih Terim'in Panathinaikos'u, Lamia'yı deplasmanda 5-0 yendi. Terim'in öğrencileri, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Yunanistan Süper Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren Panathinaikos, 32. haftada Lamia'ya konuk oldu.

Atina temsilcisi mücadeleyi 5-0 kazanırken golleri 23'te Verbic, 45 ve 57'de Bakasetas, 54 ve 61'de Ioannidis attı. Bakasetas karşılaşmada 2 gol, 2 asistle oynadı.

Panathinaikos puanını 71 yaptı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Lamia, 34 puanda kaldı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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