Fatih Terim'in öğrencileri zirveye uçtu! Bakasetas maça damga vurdu
Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Yunanistan Süper Ligi'nin 32. haftasında Fatih Terim'in Panathinaikos'u, Lamia'yı deplasmanda 5-0 yendi. Terim'in öğrencileri, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.
Yunanistan Süper Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren Panathinaikos, 32. haftada Lamia'ya konuk oldu.
Atina temsilcisi mücadeleyi 5-0 kazanırken golleri 23'te Verbic, 45 ve 57'de Bakasetas, 54 ve 61'de Ioannidis attı. Bakasetas karşılaşmada 2 gol, 2 asistle oynadı.
Panathinaikos puanını 71 yaptı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Lamia, 34 puanda kaldı.
Düzenleyen: Ahmet Polat - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi