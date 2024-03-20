F.Bahçe’nin ligden çekilme kararı alması o kadar kolay değil! Çekilmek Fener’i çökertir

Eğer böyle bir karar çıkarsa yayıncı kuruluş, sponsorlar, oyuncular, Bankalar Birliği ve SPK dava açma hakkını elde edecek. 200 milyon avro değere sahip kadro dağılacak, yayın geliri ve UEFA gelirleri sıfırlanacak…

Olaylı Trabzonspor maçından sonra Fenerbahçe Kulübü, olağanüstü kongre kararı aldı. Sarı lacivertliler ligden çekilme konusu oylamaya sunacak.

BU KARAR ÇIKARSA

Başkan Ali Koç da “Gerekirse bir alt lige düşer, geri geliriz. Her gün ölmektense bir defa ölürüz” dedi. Peki, Fenerbahçe ligden çekilirse ne olur? TFF Talimatlarının 24. Maddesi, puan silinmesi, ligden çıkarılma ve alt kümeye indirilme konularına açıklığa kavuşturuyor. Eğer böyle bir karar çıkarsa talimat belli.

TSUNAMİ YAŞANIR

Eğer bir takım üst üste iki maça çıkmazsa bir alt kümeye düşürülür. Fenerbahçe bir alt lige düştüğünde ise sadece sarı lacivertli kulübü değil, Türk futbolunu etkileyecek bir tsunami yaşanır. Henüz kısa bir süre önce üç yıllık sözleşme imzalayan yayıncı kuruluş beIN Sports, sözleşmeyi feshedebilir. Rekabetin azalması sebebiyle kulüplerin yayın gelirleri de düşer. Yayıncı kuruluşun yanı sıra TFF’nin sponsorları, Bankalar Birliği, SPK dava açma hakkını elde eder.

TAKIM DAĞILACAK

Fenerbahçe, ana gelir kaynaklarından olacağı için yayın geliri ve UEFA geliri neredeyse sıfırlanacak. 200 milyon avro kadro değeri bulunan takım dağılacak. Oyuncular dava açıp, sözleşmelerini feshetmek için sıraya girecek. 3 Temmuz sonrasında özellikle yabancı oyuncuların birçoğu kulüpten ayrılarak ülkesine dönmüştü. Hâlihazırda 11,5 milyar lira borcu bulunan kulüp, büyük bir maddi kayba uğrayacak ve gelirleri de azalacağından iflasın eşiğine gelecek.

İSMAİL KARTAL’DAN TERAPİ ZAMANI

2015 yılındaki otobüs kurşunlanması olayından sonra şampiyonluğu kaçıran F.Bahçe’nin hocası, yaşadığı tecrübeleri anlatıyor

∂ İsmail Kartal, Trabzon’daki olaylardan oyuncularının en az şekilde etkilenmesi için birebir görüşmelere başladı. Maçın ardından oyuncularına dört gün izin veren Kartal, telefon görüşmeleriyle işinin başında olduğunu gösteriyor. 2015 yılında Rize deplasmanı dönüşü Trabzon’da otobüsün kurşunlanması olayından sonra şampiyonluğu kaçıran Kartal, “O zaman motivasyonumuz çok düşmüştü. Buna izin vermeyelim. Kenetlendiğimiz zaman bizi kimse yıkamaz” sözleriyle oyuncularını motive ediyor.

MASKELİ HOLİGAN'IN SAVUNMASI ASIL BANA SALDIRDILAR

∂ Maçtan sonra sahaya ilk atlayan maskeli holiganın ifadeleri ortaya çıktı. Kimseye saldırmadığını asıl, Fenerbahçelilerin kendisine saldırdığını söyleyen H. Ç. “Hava soğuk olduğu için maske takıyordum. Elimde bıçak yoktu. Beni kimse yönlendirmedi. Herkes üzerime koşunca yumrukları sıktım. Osayi beni yumrukladı. Bana vuranlardan şikâyetçiyim” dedi. Holiganın karşılaşma için Almanya’dan geldiği ve 20 yaşında olduğu belirtildi.

LİGDEN ÇEKİLMEYE İLK DESTEK SARAN'DAN

∂ F.Bahçe Başkanı Ali Koç’un ‘ligden çekilme’ restine ilk destek ligin bitiminde yapılacak kongrede aday olma kararı alan Sadettin Saran’dan geldi. Koç’un “2 Nisan’da çoğunluğu sağlamalıyız” çağrısına karşılık Saran “Genel Kurul, Sayın Başkan’ın 2 Nisan çağrısına kulak vermelidir. Biz o gün orada olacağız” ifadelerini kullandı.

SPOR HUKUKÇUSU BİLGİÇ: EN BÜYÜK CEZAYI EGEMEN ALIR

Spor Hukukçusu Ebrar Efkan Bilgiç, Trabzonspor-Fenerbahçe maçından sonra çıkan olaylarda en yüksek cezayı Egemen Korkmaz’ın alacağını söyledi. Bilgiç, Korkmaz’ın İrfan Can’a yönelik fiilinin “Saldırı” olarak nitelendirilmesi hâlinde Disiplin Talimatının 44. maddesi uyarınca 5 ile 10 maç arası ceza alabileceğini söyledi.

TUNÇ'TAN AÇIKLAMA OYUNCULARA SORUŞTURMA YOK

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, şu ana kadar 38 kişinin kimliklerinin tespit edildiğini söylerken F.Bahçeli oyuncuların soruşturma kapsamında olmadığını ifade etti

YENİ TASLAK HAZIRLANIYOR

Bakan Tunç “6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunumuz var. Bu kanunda hangi fiillerin hangi yaptırımları var, hepsi yazılı. Para ve hapis cezalarını artırmak üzerine yeni bir düzenlemeye gideceğiz. Seçim sonrası bunu Meclis’e getireceğiz” ifadelerini kullandı. Çıkan olaylarla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirten Bakan Tunç, 38 kişinin kimliklerinin tespit edildiğini duyurdu.

YANLIŞ ANLAMA VAR

Bakan Tunç’un “Bir saldırı var mı? Taraftar da olsa futbolcu da olsa her iki taraf içinde bir suç işlenmişse soruşturulur” şeklindeki sözleri “Futbolculara soruşturma mı açılacak” sorusunu akıllara getirdi. Fenerbahçe’nin bu konudaki paylaşımına da cevap veren Tunç “Bir yanlış anlama söz konusu. Bizim futbolculara yönelik soruşturma açıldığına yönelik beyanımız olmadı. Böyle bir durum söz konusu değil. Spor kardeşliktir, barıştır, dostluktur. Düşmanlığa vesile olması kabul edilemez” dedi.

BAŞKAN KONUŞACAK SÖZ SIRASI DOĞAN'DA

∂ Trabzonspor; Fenerbahçe maçı sonrasında kamuoyunda Trabzon ve Trabzonspor’a yönelik yer alan eleştiriler ve yaşanan gelişmelerle ilgili bugün 15.00’te geniş katılımlı basın toplantısı düzenleneceğini açıkladı. Başkan Ertuğrul Doğan, önceki gün “Trabzon’u meze etmeyin” diyerek bütün olayların kendi üzerlerine yıkılmaya çalışıldığını ifade etmişti.