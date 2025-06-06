Fenerbahçe Beko'ya Sertaç Şanlı'dan kötü haber

Fenerbahçe Beko, Bahçeşehir Koleji maçında sakatlanan Sertaç Şanlı'nın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Fenerbahçe Beko, dün oynanan Bahçeşehir Koleji karşılaşmasında sakatlanan Sertaç Şanlı’nın hamstring bölgesinde birinci evre kas yaralanması tespit edildiğini açıkladı.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'mızın oyuncusu Sertaç Şanlı, 5 Haziran Perşembe günü oynanan Bahçeşehir Koleji karşılaşmasında hamstring bölgesinden sakatlık yaşamıştır. Sporcumuzun Acıbadem Ataşehir Hastanesinde yapılan kontrollerinin ardından birinci evre kas yaralanması tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Sertaç Şanlı'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede takımımıza katılmasını temenni ediyoruz."

Şanlı'nın yaşadığı sakatlık nedeniyle büyük olasılıkla sezonu kapatması bekleniyor.