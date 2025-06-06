Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Fenerbahçe Devin Özek ve Okan Özkan'ı resmen açıkladı

Fenerbahçe Devin Özek ve Okan Özkan'ı resmen açıkladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fenerbahçe Devin Özek ve Okan Özkan&#039;ı resmen açıkladı
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Son dakika haberine göre; Fenerbahçe'nin yeni futbol direktörü Devin Özek, futbol koordinatörü ise Okan Özkan oldu.

Mario Branco ile yollarını ayıran Fenerbahçe, futbol şubesinin yeniden yapılanmaya gittiğini belirterek yeni futbol direktörünü resmen açıkladı.

Buna göre kulübün futbol direktörü Devin Özek, futbol koordinatörü ise Okan Özkan oldu.

"Futbol Şubemiz Yeniden Yapılanıyor" başlığıyla yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kulübümüz, Futbol A Takımı'nın daha etkin ve verimli bir yönetim yapısına kavuşturulması amacıyla bir reorganizasyon çalışmasını hayata geçirmiştir.

Bu kapsamda, Alman futbolunun yükselen değerlerinden biri olan ve Bayer 04 Leverkusen’in şampiyonluğa ulaştığı ve Avrupa futbolunda parladığı tarihi sezonunda önemli roller üstlenen Devin Özek, Fenerbahçe Spor Kulübü Futbol Direktörü olarak görevlendirilmiştir.

Yedi yılı aşkın süredir kulübümüz bünyesinde farklı departmanlara değer katan ve son iki sezondur Sportif Direktör Yardımcılığı görevini üstlenen Okan Özkan ise, Futbol Koordinatörü görevine getirilmiştir. Her iki isim de Futbol Şubesi çatısı altında birlikte çalışacaktır.

Sayın Devin Özek’e, büyük Fenerbahçe ailesine hoş geldin diyor, kendisine ve yıllardır bu ailenin bir parçası olan Sayın Okan Özkan’a üstlendikleri bu yeni görevlerinde başarılar diliyoruz.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."

Kaynak: Türkiye Gazetesi
3 yıl sonra aynı kâbus! Okyanus ortasında facia: 3000 araç yandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Beşiktaş 20'lik Brezilyalıyı istiyor! Transfer için her yol deneniyor - SporBeşiktaş 20'lik Brezilyalıyı istiyorYıldız isme büyük şok! Lucas Torreira kadrodan çıkarıldı - SporYıldız isme büyük şok! Lucas Torreira kadrodan çıkarıldıFenerbahçe'de kritik görüşme! Ali Koç ve Mourinho bir araya geliyor - SporKritik görüşme! Ali Koç ve Mourinho bir araya geliyorİntikam planının başrolü Arda Güler! Kimsenin beklemediği anda bombayı patlattılar - Sporİntikam planının başrolü Arda GülerKayserispor'a yeni teknik direktör! Jakirovic koltuğunu devrediyor - SporJakirovic koltuğunu devrediyor! Yeni teknik direktör yoldaFenerbahçe Beko'ya Sertaç Şanlı'dan kötü haber - SporFenerbahçe'ye Sertaç Şanlı'dan kötü haber
Sonraki Haber Yükleniyor...