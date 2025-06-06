Fenerbahçe Devin Özek ve Okan Özkan'ı resmen açıkladı

Son dakika haberine göre; Fenerbahçe'nin yeni futbol direktörü Devin Özek, futbol koordinatörü ise Okan Özkan oldu.

Mario Branco ile yollarını ayıran Fenerbahçe, futbol şubesinin yeniden yapılanmaya gittiğini belirterek yeni futbol direktörünü resmen açıkladı.

Buna göre kulübün futbol direktörü Devin Özek, futbol koordinatörü ise Okan Özkan oldu.

"Futbol Şubemiz Yeniden Yapılanıyor" başlığıyla yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kulübümüz, Futbol A Takımı'nın daha etkin ve verimli bir yönetim yapısına kavuşturulması amacıyla bir reorganizasyon çalışmasını hayata geçirmiştir.

Bu kapsamda, Alman futbolunun yükselen değerlerinden biri olan ve Bayer 04 Leverkusen’in şampiyonluğa ulaştığı ve Avrupa futbolunda parladığı tarihi sezonunda önemli roller üstlenen Devin Özek, Fenerbahçe Spor Kulübü Futbol Direktörü olarak görevlendirilmiştir.

Yedi yılı aşkın süredir kulübümüz bünyesinde farklı departmanlara değer katan ve son iki sezondur Sportif Direktör Yardımcılığı görevini üstlenen Okan Özkan ise, Futbol Koordinatörü görevine getirilmiştir. Her iki isim de Futbol Şubesi çatısı altında birlikte çalışacaktır.

Sayın Devin Özek’e, büyük Fenerbahçe ailesine hoş geldin diyor, kendisine ve yıllardır bu ailenin bir parçası olan Sayın Okan Özkan’a üstlendikleri bu yeni görevlerinde başarılar diliyoruz.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."